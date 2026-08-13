Revisan en Torreón atención médica para trabajadores de CFE

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de revisar las condiciones de atención y dar seguimiento a los planteamientos de los trabajadores electricistas, se llevó a cabo en Torreón una reunión tripartita entre la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. El encuentro permitió establecer una mesa de diálogo entre las tres instituciones para revisar el cumplimiento de las bases de coordinación CFE-IMSS-SUTERM y atender los asuntos relacionados con los servicios que reciben los trabajadores de la empresa eléctrica y sus beneficiarios.

Este tipo de reuniones constituye un mecanismo permanente de coordinación entre las instituciones. Las bases establecen reuniones nacionales, estatales y locales para revisar periódicamente la prestación de los servicios médicos y dar seguimiento a las problemáticas planteadas por el personal sindicalizado. La participación del SUTERM resulta relevante debido a que el sindicato mantiene entre sus funciones la vigilancia del cumplimiento de los convenios tripartitos y la gestión de asuntos relacionados con seguridad social, servicios médicos, riesgos de trabajo y atención a familiares de los trabajadores. El encuentro celebrado en Torreón se desarrolló bajo el principio de diálogo y coordinación, con el propósito de encontrar respuestas a los planteamientos presentados por las partes y fortalecer la atención a la derechohabiencia. La reunión ocurre además en un contexto en el que se encuentra vigente el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM para el periodo 2026-2028, documento que establece las condiciones laborales aplicables a los trabajadores representados por la organización sindical.

Aunque no se han difundido públicamente los detalles de la sesión en Torreón, el objetivo central fue mantener la coordinación institucional y dar seguimiento a los asuntos que impactan directamente en los trabajadores y sus familias. El esquema tripartito busca que las gestiones puedan resolverse mediante comunicación directa entre CFE, IMSS y SUTERM, evitando que los planteamientos queden sin seguimiento y fortaleciendo la atención de quienes forman parte de la industria eléctrica.

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