Reviven el origen de Torreón con conferencia audiovisual

Torreón
/ 20 enero 2026
    El Archivo Municipal será sede de la conferencia y proyección audiovisual sobre los primeros años de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El Archivo Municipal presentará un proyecto que recorre el nacimiento y transformación de la ciudad a través de imágenes históricas

TORREÓN, COAH.- El Archivo Municipal invitó a la conferencia “Morir para contarlo. Los archivos históricos como herramienta de creación”, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de enero a las 19:00 horas, en las instalaciones del Archivo Municipal, ubicadas en Acuña 140 sur, en la colonia Centro.

La directora del Archivo Municipal, Cinthia Gaspar Montero, destacó la importancia de los archivos históricos como algo más que simples resguardos documentales, al señalar que representan la memoria colectiva y la base de la identidad de una ciudad.

Explicó que estos acervos permiten múltiples lecturas desde enfoques historiográficos, ideológicos y culturales, y son una herramienta fundamental para comprender el origen y la transformación de las comunidades.

Durante el encuentro, el fotógrafo y creador Jesús Flores Valenciano ofrecerá una mirada al proceso histórico del nacimiento y evolución de Torreón, tomando como eje simbólico el cruce de las vías del ferrocarril, considerado uno de los mitos fundacionales de la ciudad.

La conferencia incluirá la proyección de “Torreón al alba”, una pieza audiovisual de 21 minutos que forma parte de un proyecto de investigación histórica, integrada por 150 imágenes capturadas entre 1894 y 1921, las cuales documentan los primeros años de desarrollo urbano y social de la ciudad.

El material reúne fotografías de autores destacados como Hartford H. Miller, E. B. Downing, J. G. Hatton, Charles B. Waite, Winfield Scott, W. Osterfeld y José Mendoza, además de imágenes procedentes de archivos y publicaciones históricas como Casasola, Sonora News Company, American Press Association, el Directorio Comercial e Industrial 1905-1906, el Libro de Torreón de 1902 y La Perla Papelería e Imprenta.

Jesús Flores cuenta con una amplia trayectoria como fotógrafo, narrador y poeta, con exposiciones y publicaciones en México y otros países. Ha sido becario de programas como PECDA y FONCA, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ganador de diversos premios nacionales. Actualmente reside y desarrolla su trabajo en Torreón.

