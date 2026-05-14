UAdeC Laguna abre inscripciones para curso sabatino de inglés dirigido a jóvenes y adultos

El programa arrancará el próximo 16 de mayo de 2026 y está enfocado en aspirantes de 15 años en adelante interesados en fortalecer sus competencias comunicativas mediante los niveles uno y dos del idioma.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación académica y profesional en lenguas extranjeras, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Idiomas Unidad Laguna, mantiene abierto el proceso de registro para su curso sabatino vespertino de inglés, opción diseñada especialmente para personas con actividades escolares o laborales de lunes a viernes.

La propuesta académica tendrá una duración de cuatro meses y se desarrollará bajo un esquema completamente presencial, permitiendo a las y los participantes reforzar de manera práctica habilidades de comprensión, conversación, lectura y escritura.

ALTERNATIVA FLEXIBLE PARA IMPULSAR PREPARACIÓN PROFESIONAL

Las sesiones se impartirán todos los sábados de 15:00 a 20:00 horas en las instalaciones del Centro de Idiomas Laguna, ubicadas en el cruce del bulevar Revolución e Ignacio Comonfort, en la zona centro de Torreón.

La convocatoria está orientada a estudiantes, trabajadores, egresados y público en general que buscan sumar una herramienta clave para su crecimiento académico, laboral o personal.

COSTOS DIFERENCIADOS Y REGISTRO PRESENCIAL

Para completar el proceso de inscripción, las y los interesados deberán acudir directamente a las oficinas del plantel, donde se les expedirá la ficha correspondiente para realizar el pago bancario.

Las cuotas establecidas son de 915 pesos para estudiantes y trabajadores universitarios, mil 352 pesos para egresados y mil 560 pesos para público externo.

Para mayores informes, el Centro de Idiomas puso a disposición el teléfono (871) 711-12-41, el WhatsApp (871) 156-63-54, además de sus redes sociales oficiales en Instagram y Facebook.