UAdeC Laguna abre inscripciones para curso sabatino de inglés dirigido a jóvenes y adultos

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    UAdeC Laguna abre inscripciones para curso sabatino de inglés dirigido a jóvenes y adultos
    El Centro de Idiomas Unidad Laguna mantiene abierta la convocatoria para su programa sabatino de formación en lengua extranjera. CORTESÍA

Programa vespertino ofrece formación presencial de cuatro meses para quienes estudian o laboran entre semana

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación académica y profesional en lenguas extranjeras, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Idiomas Unidad Laguna, mantiene abierto el proceso de registro para su curso sabatino vespertino de inglés, opción diseñada especialmente para personas con actividades escolares o laborales de lunes a viernes.

El programa arrancará el próximo 16 de mayo de 2026 y está enfocado en aspirantes de 15 años en adelante interesados en fortalecer sus competencias comunicativas mediante los niveles uno y dos del idioma.

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La propuesta académica tendrá una duración de cuatro meses y se desarrollará bajo un esquema completamente presencial, permitiendo a las y los participantes reforzar de manera práctica habilidades de comprensión, conversación, lectura y escritura.

ALTERNATIVA FLEXIBLE PARA IMPULSAR PREPARACIÓN PROFESIONAL

Las sesiones se impartirán todos los sábados de 15:00 a 20:00 horas en las instalaciones del Centro de Idiomas Laguna, ubicadas en el cruce del bulevar Revolución e Ignacio Comonfort, en la zona centro de Torreón.

La convocatoria está orientada a estudiantes, trabajadores, egresados y público en general que buscan sumar una herramienta clave para su crecimiento académico, laboral o personal.

COSTOS DIFERENCIADOS Y REGISTRO PRESENCIAL

Para completar el proceso de inscripción, las y los interesados deberán acudir directamente a las oficinas del plantel, donde se les expedirá la ficha correspondiente para realizar el pago bancario.

Las cuotas establecidas son de 915 pesos para estudiantes y trabajadores universitarios, mil 352 pesos para egresados y mil 560 pesos para público externo.

Para mayores informes, el Centro de Idiomas puso a disposición el teléfono (871) 711-12-41, el WhatsApp (871) 156-63-54, además de sus redes sociales oficiales en Instagram y Facebook.

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