SAT congela finanzas de Mapimí por impagos de la administración anterior

Torreón
/ 26 enero 2026
    El embargo de cuentas por parte del SAT dejó al Ayuntamiento de Mapimí sin liquidez para cubrir su operación básica y realizar obra pública. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento de Mapimí enfrenta una crisis financiera tras el embargo de sus cuentas por una deuda de ISR superior a 5 millones de pesos

MAPIMÍ, DGO.- El Ayuntamiento de Mapimí enfrenta un colapso financiero tras el embargo de sus cuentas bancarias por parte del SAT.

La medida responde a una deuda de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que supera los 5 millones de pesos, heredada de la gestión del exalcalde Fernando Reverté Granados.

El impacto es crítico: los pasivos rebasan la meta anual de recaudación de predial (4.5 mdp). De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, el municipio percibe apenas 129 mdp anuales, cifra insuficiente para cubrir este adeudo federal sin sacrificar la operación básica.

La alcaldesa Marina de los Ángeles De Llano Marín informó que empresas como OXXO, cervecerías y empacadoras han sido notificadas para pagar sus impuestos directamente al SAT.

”Enero debía ser un mes de captación, pero la situación es complicada”, señaló.

Además del ISR, la edil reveló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 79 mdp en el ejercicio 2024, por lo que confirmó que procederán legalmente contra la administración saliente.

Sin recursos propios para obra pública, De Llano Marín ha solicitado el auxilio urgente del Gobierno de Durango y de la Federación.

