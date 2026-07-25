Se suma Torreón al plan estatal contra la crueldad animal

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Se suma Torreón al plan estatal contra la crueldad animal
    Torreón mantendrá estrecha colaboración con el Estado en el tema de crueldad animal, anunció el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís. SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Seguridad Pública Municipal será la encargada de intervenir en casos de maltrato

TORREÓN, COAH.- El gobierno municipal de Torreón anunció su adhesión total a la iniciativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas enfocada en la defensa y protección de los animales, la cual contempla la puesta en marcha de una Fiscalía Especializada en la materia.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que la administración local se mantendrá en estrecha colaboración para fijar protocolos de acción rápida y ofrecer una reacción oportuna ante este tipo de ilícitos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-reforzara-estrategia-para-mantenerse-entre-las-ciudades-mas-seguras-OF22419700

Durante una entrevista, el Edil señaló que la Dirección de Seguridad Pública Municipal será la encargada de intervenir en estas situaciones, consideradas de alta prioridad por el Ayuntamiento, asegurando que se vigilará el estricto cumplimiento de la ley.

Asimismo, recordó que recientemente se impuso la primera sanción económica en la ciudad por maltrato animal con base en el Código Municipal, reafirmando su voluntad política para salvaguardar a los seres sintientes.

Estas declaraciones se emitieron al término de la tercera junta de evaluación de índices delictivos correspondiente a la semana 29, celebrada esta mañana para analizar los acontecimientos reportados hasta el 25 de julio, así como los progresos en la judicialización de carpetas de investigación.

Al evaluar el rendimiento de las tácticas preventivas recientes, el Presidente Municipal reconoció la sinergia entre las fuerzas del orden, la Fiscalía y el Poder Judicial, comprometiéndose a redoblar el paso para mantener a Torreón en los primeros puestos de seguridad a nivel nacional.

$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme encabezó la junta de evaluación de índices delictivos.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme encabezó la junta de evaluación de índices delictivos. CORTESÍA

En otro orden de ideas, Riquelme Solís detalló el despliegue de operativos viales y de vigilancia ordenados para salvaguardar el orden durante las actividades deportivas y recreativas programadas para el transcurso del fin de semana en la demarcación.

En la sesión de la mesa de seguridad estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales; el comandante del Mando Especial de La Laguna, general brigadier D.E.M. Omar León Arroyo; además de mandos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado, la Policía Civil de Coahuila, Protección Civil, Bomberos, Tránsito y Vialidad, el Centro Nacional de Inteligencia, el Consejo Ciudadano de Seguridad, Derechos Humanos y demás dependencias que forman parte del esquema de seguridad coordinada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crueldad Animal
Mascotas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

El cumpleaños de Saltillo es HOY
true

Saltillo: 449 años (más o menos)
La cocina saltillense encuentra su identidad en el desierto, la tradición y la memoria familiar.

Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia
Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad
¿Qué define al arte que se hace en Saltillo?

¿Qué define al arte que se hace en Saltillo?
¿Quién puede vivir del arte en Saltillo? Agentes culturales exponen la urgencia de mejorar las condiciones para artistas

¿Quién puede vivir del arte en Saltillo? Agentes culturales exponen la urgencia de mejorar las condiciones para artistas
Historiadores consideran como un pecado mortal la pérdida de edificios emblemáticos de la ciudad.

‘Saltillo es una ciudad indolente pero melancólica’
Los envíos estarán sujetos al plan conjunto de acción y se mantendrá una revisión estricta.

Tras más de año y medio, reabrirá EU frontera a ganado mexicano el 24 de agosto