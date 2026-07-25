Se suma Torreón al plan estatal contra la crueldad animal

TORREÓN, COAH.- El gobierno municipal de Torreón anunció su adhesión total a la iniciativa impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas enfocada en la defensa y protección de los animales, la cual contempla la puesta en marcha de una Fiscalía Especializada en la materia. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que la administración local se mantendrá en estrecha colaboración para fijar protocolos de acción rápida y ofrecer una reacción oportuna ante este tipo de ilícitos.

Durante una entrevista, el Edil señaló que la Dirección de Seguridad Pública Municipal será la encargada de intervenir en estas situaciones, consideradas de alta prioridad por el Ayuntamiento, asegurando que se vigilará el estricto cumplimiento de la ley. Asimismo, recordó que recientemente se impuso la primera sanción económica en la ciudad por maltrato animal con base en el Código Municipal, reafirmando su voluntad política para salvaguardar a los seres sintientes. Estas declaraciones se emitieron al término de la tercera junta de evaluación de índices delictivos correspondiente a la semana 29, celebrada esta mañana para analizar los acontecimientos reportados hasta el 25 de julio, así como los progresos en la judicialización de carpetas de investigación. Al evaluar el rendimiento de las tácticas preventivas recientes, el Presidente Municipal reconoció la sinergia entre las fuerzas del orden, la Fiscalía y el Poder Judicial, comprometiéndose a redoblar el paso para mantener a Torreón en los primeros puestos de seguridad a nivel nacional.

En otro orden de ideas, Riquelme Solís detalló el despliegue de operativos viales y de vigilancia ordenados para salvaguardar el orden durante las actividades deportivas y recreativas programadas para el transcurso del fin de semana en la demarcación. En la sesión de la mesa de seguridad estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el director de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales; el comandante del Mando Especial de La Laguna, general brigadier D.E.M. Omar León Arroyo; además de mandos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado, la Policía Civil de Coahuila, Protección Civil, Bomberos, Tránsito y Vialidad, el Centro Nacional de Inteligencia, el Consejo Ciudadano de Seguridad, Derechos Humanos y demás dependencias que forman parte del esquema de seguridad coordinada.