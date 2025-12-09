Sedena destruirá pirotecnia asegurada durante operativos en Torreón
La Dirección de Protección Civil intensificó revisiones y confiscaciones para evitar riesgos a la ciudadanía durante la temporada
TORREÓN, COAH.- Como resultado de un esfuerzo coordinado para salvaguardar a la ciudadanía, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió el cargamento de pirotecnia decomisada durante el reciente “Operativo Pirotecnia” implementado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón.
Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia municipal, destacó que la prohibición estricta de la venta y uso de estos artefactos en la ciudad es una medida preventiva esencial.
La pirotecnia representa un riesgo inminente de incendios, lesiones graves y daños a la propiedad, afectando a niños, adultos y mascotas.
El operativo se ha concentrado en detectar y confiscar la mercancía en mercados, comercios y áreas públicas, contando con la participación activa de autoridades estatales y federales.
La pirotecnia decomisada y entregada a la Sedena será destruida bajo protocolos de seguridad para mitigar cualquier peligro.
Protección Civil hizo un llamado a la comunidad a reportar cualquier venta o uso ilícito a través del teléfono 871.712.00.66 o al 911.