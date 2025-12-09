Sedena destruirá pirotecnia asegurada durante operativos en Torreón

TORREÓN, COAH.- Como resultado de un esfuerzo coordinado para salvaguardar a la ciudadanía, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió el cargamento de pirotecnia decomisada durante el reciente “Operativo Pirotecnia” implementado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia municipal, destacó que la prohibición estricta de la venta y uso de estos artefactos en la ciudad es una medida preventiva esencial.

