Sedena destruirá pirotecnia asegurada durante operativos en Torreón

Torreón
/ 9 diciembre 2025
    Autoridades municipales entregan a la Sedena el material pirotécnico asegurado para su destrucción. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Protección Civil intensificó revisiones y confiscaciones para evitar riesgos a la ciudadanía durante la temporada

TORREÓN, COAH.- Como resultado de un esfuerzo coordinado para salvaguardar a la ciudadanía, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibió el cargamento de pirotecnia decomisada durante el reciente “Operativo Pirotecnia” implementado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón.

Jorge Luis Juárez Llanas, titular de la dependencia municipal, destacó que la prohibición estricta de la venta y uso de estos artefactos en la ciudad es una medida preventiva esencial.

Los artefactos asegurados serán destruidos por la Sedena.
Los artefactos asegurados serán destruidos por la Sedena. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La pirotecnia representa un riesgo inminente de incendios, lesiones graves y daños a la propiedad, afectando a niños, adultos y mascotas.

El operativo se ha concentrado en detectar y confiscar la mercancía en mercados, comercios y áreas públicas, contando con la participación activa de autoridades estatales y federales.

La pirotecnia decomisada y entregada a la Sedena será destruida bajo protocolos de seguridad para mitigar cualquier peligro.

Protección Civil hizo un llamado a la comunidad a reportar cualquier venta o uso ilícito a través del teléfono 871.712.00.66 o al 911.

Pirotecnia
Seguridad
operativos

Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

