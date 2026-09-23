Seguirán bajo revisión permanente todas las áreas del Ayuntamiento de Torreón, advierte el alcalde

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    Seguirán bajo revisión permanente todas las áreas del Ayuntamiento de Torreón, advierte el alcalde
    El alcalde señaló que la permanencia de los funcionarios dependerá de sus resultados y adelantó nuevos nombramientos. CORTESÍA

Cuatro unidades serán sometidas a pruebas operativas para reforzar las labores de pavimentación

TORREÓN, COAH.- Todas las dependencias de la Administración Municipal de Torreón continuarán bajo un proceso constante de análisis, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, tras los recientes cambios efectuados en la estructura gubernamental.

El mandatario municipal indicó que próximamente se nombrarán a los nuevos responsables de la Contraloría Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), sumándose a las modificaciones realizadas previamente en Servicios Administrativos, área adscrita a la Tesorería.

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Aunque precisó que no se contemplan despidos o rotaciones de manera inmediata, Riquelme Solís recalcó que la permanencia de cualquier funcionario dependerá estrictamente de sus indicadores de desempeño.

“Todas las direcciones ahorita están trabajando y seguiré evaluando dirección por dirección y viendo los resultados”, afirmó el edil.

Asimismo, justificó que el gobierno local ingresa a una etapa diferente donde Torreón demanda un ritmo de trabajo renovado, con el firme propósito de cumplir cabalmente las promesas hechas a la ciudadanía.

Al ser consultado sobre áreas específicas como Obras Públicas y Atención Ciudadana, prefirió no adelantarse y subrayó que el filtro de evaluación aplica por igual a la totalidad de las oficinas del municipio.

Por otra parte, adelantó que están por iniciar las pruebas operativas de cuatro unidades enfocadas en labores de pavimentación. El lote consta de dos maquinarias de reciente adquisición y dos más que fueron rehabilitadas tras rescatar parque vehicular que estaba inactivo.

Finalmente, el alcalde destacó que la puesta en marcha de este equipo optimizará notablemente la capacidad de respuesta para pavimentar una mayor cantidad de metros cuadrados en las semanas venideras.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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