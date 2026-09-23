Seguirán bajo revisión permanente todas las áreas del Ayuntamiento de Torreón, advierte el alcalde

El mandatario municipal indicó que próximamente se nombrarán a los nuevos responsables de la Contraloría Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), sumándose a las modificaciones realizadas previamente en Servicios Administrativos, área adscrita a la Tesorería.

TORREÓN, COAH.- Todas las dependencias de la Administración Municipal de Torreón continuarán bajo un proceso constante de análisis, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, tras los recientes cambios efectuados en la estructura gubernamental.

Aunque precisó que no se contemplan despidos o rotaciones de manera inmediata, Riquelme Solís recalcó que la permanencia de cualquier funcionario dependerá estrictamente de sus indicadores de desempeño.

“Todas las direcciones ahorita están trabajando y seguiré evaluando dirección por dirección y viendo los resultados”, afirmó el edil.

Asimismo, justificó que el gobierno local ingresa a una etapa diferente donde Torreón demanda un ritmo de trabajo renovado, con el firme propósito de cumplir cabalmente las promesas hechas a la ciudadanía.

Al ser consultado sobre áreas específicas como Obras Públicas y Atención Ciudadana, prefirió no adelantarse y subrayó que el filtro de evaluación aplica por igual a la totalidad de las oficinas del municipio.

Por otra parte, adelantó que están por iniciar las pruebas operativas de cuatro unidades enfocadas en labores de pavimentación. El lote consta de dos maquinarias de reciente adquisición y dos más que fueron rehabilitadas tras rescatar parque vehicular que estaba inactivo.

Finalmente, el alcalde destacó que la puesta en marcha de este equipo optimizará notablemente la capacidad de respuesta para pavimentar una mayor cantidad de metros cuadrados en las semanas venideras.