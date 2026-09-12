Seguridad tendrá prioridad en presupuesto de Torreón para 2027, revela Miguel Riquelme (video)

TORREÓN, COAH.- La seguridad pública se mantendrá como una de las principales prioridades del Ayuntamiento de Torreón para 2027, por lo que una parte importante del crecimiento presupuestal proyectado para el próximo año será destinada a fortalecer la capacidad operativa de la corporación y, principalmente, a mejorar las condiciones laborales de sus elementos. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que la iniciativa de Ley de Ingresos para 2027 contempla recursos por más de 6 mil 257 millones de pesos, monto dentro del cual el rubro de seguridad ocupará un lugar prioritario.

Al término de la reunión semanal de seguridad, el Presidente Municipal explicó que lo presupuestado no se limitará a la adquisición de patrullas, armamento y uniformes, sino que también contempla mejores salarios, prestaciones y condiciones para los policías y sus familias. Como parte de este proceso de modernización, adelantó que durante la próxima semana el Comisario de Seguridad Pública de Torreón acudirá a Saltillo para recibir el armamento que previamente fue registrado y que cuenta con los permisos correspondientes. Las armas serán entregadas a los elementos después del 15 de septiembre, como parte del proceso de equipamiento de la corporación. A ello se sumará la incorporación de 40 nuevas patrullas, con las que se pretende ampliar la capacidad de vigilancia y respuesta de la Policía Municipal en los distintos sectores de Torreón. Posteriormente -un mes después-, se prevé avanzar con la entrega de nuevos uniformes a los agentes. Riquelme Solís sostuvo que el modelo de seguridad que busca consolidarse en Torreón contempla no solamente contar con policías mejor equipados, sino también ofrecerles condiciones laborales que permitan elevar su calidad de vida y brindar mayor tranquilidad a sus familias.

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Entre los aspectos que se analizan se encuentran incrementos salariales y mejoras en las prestaciones, particularmente en el seguro de vida, además de generar condiciones para facilitar que los integrantes de Seguridad Pública puedan acceder a una vivienda. El Alcalde consideró que, si bien Coahuila se encuentra entre las entidades donde los cuerpos policiacos cuentan con mejores niveles salariales, es necesario mantenerse a la vanguardia y continuar dignificando la labor de quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad de la población.

En ese contexto, destacó la coordinación que mantiene Torreón con las fuerzas estatales y federales y reconoció la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como de las policías Estatal y Municipal. El Edil señaló que los resultados en materia de seguridad son producto del trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y consideró que mantener esa coordinación será fundamental ante los retos que enfrentará el municipio durante 2027. “Hoy Coahuila es el primer lugar en percepción de seguridad y estamos todos orgullosos de que el Gobierno del Estado haya obtenido esta distinción”, expresó Riquelme Solís. Finalmente, el Alcalde reiteró que la intención para el próximo ejercicio presupuestal será mantener a la seguridad como un eje estratégico de la administración municipal, combinando inversión en infraestructura y equipamiento con una política orientada a profesionalizar y mejorar las condiciones de los elementos policiacos.

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