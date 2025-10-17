Simas Torreón propone línea troncal de programa Agua Saludable para abastecer el sur de la ciudad

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, propuso instalar una línea troncal de abasto de Agua Saludable para La Laguna con el fin dar cobertura al sur de la ciudad.

El gerente general de la paramunicipal, Roberto Escalante, informó que esta iniciativa busca mejorar el acceso al agua potable para miles de habitantes que han enfrentado problemas de abastecimiento en esa zona.

Además, se contempla la modernización de la infraestructura existente para optimizar la distribución y garantizar a la ciudadanía el acceso al recurso hídrico a largo plazo.

El gerente general de la paramunicipal indicó que se proponen tres puntos de entrega del recurso natural adicionales a los que actualmente operan, y otros para la línea del sur de la ciudad.

Estos nuevos puntos permitirán una mayor eficiencia en la entrega del agua, facilitando que más colonias reciban el suministro de manera regular y segura.

Asimismo, se prevé la integración de tecnologías innovadoras para monitorear y controlar el flujo, asegurando la transparencia y el buen manejo del recurso.

“Estamos pasándole la información a Conagua para que ellos puedan bajar el recurso; cabe aclarar que lo estamos haciendo de manera conjunta con el gobierno del estado”, subrayó.

Esta colaboración interinstitucional es básica para coordinar esfuerzos y acelerar la ejecución del proyecto, con la participación de autoridades locales y estatales en la toma de decisiones y el seguimiento de los avances, comentó.