Torreón: constructores laguneros buscan participar en el proyecto Agua Saludable

Torreón
/ 17 octubre 2025
    Torreón: constructores laguneros buscan participar en el proyecto Agua Saludable
    Alejandro Jiménez, presidente de la CMIC La Laguna, confía en que el diálogo con Conagua abra espacios para la industria local. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Los constructores piden que los recursos públicos generen empleo y desarrollo dentro de la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.- Empresarios de la industria de la construcción se reunirán la próxima semana con directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de que compañías laguneras sean consideradas en la ejecución de obras del proyecto Agua Saludable para La Laguna.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en La Laguna, Alejandro Jiménez, señaló que el encuentro busca fortalecer la participación regional en proyectos estratégicos, de modo que los beneficios económicos y sociales permanezcan en la comarca.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsan salud menstrual en comunidades rurales de Ramos Arizpe con programa ‘Alas al Campo’

“Las empresas locales conocen las necesidades y características de la región; por eso, su participación es esencial para asegurar que los recursos públicos impulsen el desarrollo y el empleo en nuestra comunidad”, destacó Jiménez.

El dirigente subrayó que la colaboración entre el sector empresarial y el gobierno federal es clave para mantener la competitividad de las firmas locales frente a grandes compañías externas, además de garantizar la calidad de las obras de infraestructura.

Actualmente, algunas empresas laguneras participan en la tecnificación de canales de riego, lo que demuestra su capacidad en obras hidráulicas. No obstante, la CMIC considera que existe un margen amplio para incrementar su intervención en contratos de mayor escala, impulsando así un desarrollo sostenible y equitativo.

La CMIC ha sostenido como demanda permanente que las obras públicas ejecutadas en la región sean asignadas preferentemente a empresas laguneras, con el fin de crear un círculo virtuoso que beneficie a las familias locales.

TE PUEDE INTERESAR: En Monclova, ‘No queremos pedir cuando hay necesidad’: Parroquia de Santiago Apóstol

Hasta ahora, ninguna empresa de la región ha sido contratada para las obras principales del proyecto Agua Saludable para La Laguna, situación que mantiene preocupación en el gremio.

La reunión con Conagua se presenta como una oportunidad para abrir espacios de negociación y lograr condiciones que favorezcan la inclusión de compañías locales en la ejecución del proyecto.

Temas


inversiones
obras públicas
industria de la construcción

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La agrupación, integrada por 35 familias de la Región Centro, representa a madres, padres, hermanas e hijos que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

Obtienen acta constitutiva Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Monclova
true

‘Aquí Vamos Gratis’: Una buena solución para el transporte público en Saltillo
true

Tecnología y ciberseguridad en la fiscalización
Se prevé una ocupación hotelera del 90% en Saltillo y una derrama económica sin precedentes.

Llega el fin de semana más vaquero del año: inauguran Rodeo Saltillo 2025
Operaciones encubiertas contra Venezuela

Operaciones encubiertas contra Venezuela
Los trabajos contemplan albañilería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de mobiliario sanitario.

Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López
true

Coahuila: Rodeo Gubernatura 2029 (I)
true

Eutanasia, el derecho a morir con dignidad