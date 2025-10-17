Torreón: constructores laguneros buscan participar en el proyecto Agua Saludable

TORREÓN, COAH.- Empresarios de la industria de la construcción se reunirán la próxima semana con directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de que compañías laguneras sean consideradas en la ejecución de obras del proyecto Agua Saludable para La Laguna.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en La Laguna, Alejandro Jiménez, señaló que el encuentro busca fortalecer la participación regional en proyectos estratégicos, de modo que los beneficios económicos y sociales permanezcan en la comarca.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsan salud menstrual en comunidades rurales de Ramos Arizpe con programa ‘Alas al Campo’

“Las empresas locales conocen las necesidades y características de la región; por eso, su participación es esencial para asegurar que los recursos públicos impulsen el desarrollo y el empleo en nuestra comunidad”, destacó Jiménez.

El dirigente subrayó que la colaboración entre el sector empresarial y el gobierno federal es clave para mantener la competitividad de las firmas locales frente a grandes compañías externas, además de garantizar la calidad de las obras de infraestructura.

Actualmente, algunas empresas laguneras participan en la tecnificación de canales de riego, lo que demuestra su capacidad en obras hidráulicas. No obstante, la CMIC considera que existe un margen amplio para incrementar su intervención en contratos de mayor escala, impulsando así un desarrollo sostenible y equitativo.

La CMIC ha sostenido como demanda permanente que las obras públicas ejecutadas en la región sean asignadas preferentemente a empresas laguneras, con el fin de crear un círculo virtuoso que beneficie a las familias locales.

TE PUEDE INTERESAR: En Monclova, ‘No queremos pedir cuando hay necesidad’: Parroquia de Santiago Apóstol

Hasta ahora, ninguna empresa de la región ha sido contratada para las obras principales del proyecto Agua Saludable para La Laguna, situación que mantiene preocupación en el gremio.

La reunión con Conagua se presenta como una oportunidad para abrir espacios de negociación y lograr condiciones que favorezcan la inclusión de compañías locales en la ejecución del proyecto.