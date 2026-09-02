Soriana descarta cierre de tiendas en La Laguna ante ajuste nacional; prevé remodelaciones

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Torreón
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    Soriana descarta cierre de tiendas en La Laguna ante ajuste nacional; prevé remodelaciones
    Soriana contempla remodelaciones y ampliaciones en La Laguna, mientras a nivel nacional prevé el cierre de alrededor de 20 unidades durante 2026. SANDRA GÓMEZ

La compañía prevé cerrar alrededor de 20 tiendas y reducir el piso de venta de otras 60 en el país; Jesús Meza Saldívar aseguró que las sucursales laguneras no están contempladas en esos ajustes

TORREÓN, COAH.- Organización Soriana descartó el cierre de sucursales en La Laguna como parte del plan nacional de reestructuración que contempla la clausura de unidades con baja rentabilidad y la reducción del piso de venta en otras tiendas.

Jesús Meza Saldívar, director de Ventas de la compañía, afirmó que existen proyectos de inversión para la región y aseguró que las unidades de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo no están contempladas dentro del paquete de cierres.

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“Tenemos proyectos para seguir trabajando y ampliando tiendas”, puntualizó el directivo.

La precisión se da luego de que Soriana confirmara un plan para cerrar alrededor de 20 unidades durante 2026 y reducir el piso de venta en otras 60, principalmente del formato Híper. La estrategia contempla concentrar la operación comercial y utilizar parte de los espacios liberados para otros desarrollos y servicios.

SIN CIERRES EN LA LAGUNA

Meza Saldívar reiteró que la operación en la región continuará y señaló que se contemplan remodelaciones para adecuar los pisos de venta.

El ejecutivo indicó que Soriana opera 47 tiendas en la zona y mencionó como ejemplo de las inversiones la renovación de la sucursal conocida como “la 47”, bajo un modelo similar al implementado en las tiendas Viñedos y Fundadores.

“Estamos reestructurando muchas cosas y parte de eso es poner los pesos donde realmente el mercado y el consumidor son más afines a nuestra propuesta. Aquí remodelamos la sucursal de la 47, la inauguramos con un formato impresionante, similar al de Viñedos y Fundadores”, indicó.

Soriana Viñedos representó en su momento una inversión de 295 millones de pesos, cuenta con 7 mil 40 metros cuadrados de área comercial y, de acuerdo con información difundida por la compañía, generó 410 empleos directos e indirectos.

AJUSTE NACIONAL

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la empresa reportó 812 tiendas en operación bajo los formatos Híper, Súper, Mercado, Express y City Club.

$!Jesús Meza Saldívar aseguró que las sucursales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo no forman parte del paquete de cierres anunciado por la compañía.
Jesús Meza Saldívar aseguró que las sucursales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo no forman parte del paquete de cierres anunciado por la compañía. SANDRA GÓMEZ

Durante ese periodo, Soriana registró ingresos por 43 mil 559 millones de pesos, una disminución interanual de 4.9 por ciento, mientras que las ventas a tiendas iguales retrocedieron 4.5 por ciento. En contraste, la utilidad neta aumentó 46.8 por ciento, resultado que la compañía relacionó con menores costos financieros.

Dentro de su estrategia nacional, la empresa contempla reducir el espacio comercial de establecimientos de gran tamaño, algunos de entre 9 mil y 10 mil metros cuadrados, y destinar las superficies liberadas a terceros o servicios complementarios.

OFERTA Y MARCAS PROPIAS

En La Laguna, Meza Saldívar señaló que la compañía continuará impulsando su catálogo de marcas propias, que representa alrededor del 12 por ciento de su oferta en distintas categorías.

El directivo afirmó además que las mediciones internas de Soriana han registrado durante sus jornadas de tianguis precios hasta 14 por ciento menores frente a otros supermercados locales. Al tratarse de una medición de la propia compañía, este dato no cuenta con una comparación independiente presentada en la información proporcionada.

“Estamos conscientes de la situación económica que atraviesan las familias laguneras y nos ponemos a la mano para ayudar”, comentó.

Meza Saldívar sostuvo que los planes de remodelación y ampliación continuarán en La Laguna, mientras el programa nacional de ajuste de unidades se desarrollará durante 2026.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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