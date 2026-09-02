Exige Canaco Torreón transparencia a CFE sobre 4 mil mdp para La Laguna

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    Exige Canaco Torreón transparencia a CFE sobre 4 mil mdp para La Laguna
    La Canaco Torreón acordó convocar a representantes de la CFE para solicitar información sobre los proyectos previstos para la infraestructura eléctrica de La Laguna. CORTESÍA

Fidel Villanueva señaló que el organismo empresarial busca conocer las obras, zonas de intervención y plazos contemplados para los recursos

TORREÓN, COAH.- Tras anunciarse una inversión de cuatro mil millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para La Laguna durante el actual periodo gubernamental, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón urgió a la corporación pública a desglosar el destino de los recursos, el plan de obras proyectado y los tiempos de ejecución.

El dirigente de la Canaco local, Fidel Villanueva Tarín, sostuvo que para el gremio resulta vital conocer los pormenores técnicos del plan energético, sobre todo frente a las constantes interrupciones en el servicio que, aseguró, han generado afectaciones de gran escala en negocios locales.

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Dentro de las deliberaciones del Consejo Directivo, el organismo comercial ratificó el acuerdo para convocar formalmente a directivos de la CFE, con la intención de que expongan los detalles del paquete de recursos y las estrategias destinadas a fortalecer la red eléctrica.

Villanueva Tarín remarcó que un monto de tal magnitud exige claridad respecto a las zonas que serán atendidas, el tipo de modernización de la infraestructura y las fases de desarrollo.

“Necesitamos certezas sobre el destino, la metodología y los tiempos de ejecución de esos cuatro mil millones de pesos. Exigimos ver el proyecto integral, tal como lo acordamos en el Consejo”, puntualizó.

BUSCAN DIÁLOGO DIRECTO CON CFE

El líder del comercio formal lamentó que, hasta la fecha, ni las autoridades de la División Norte ni la representación de la CFE en Torreón hayan respondido a la invitación formal para entablar un diálogo de trabajo con el sector productivo.

Puntualizó que la intención del gremio rebasa la queja por las fallas, pues se busca establecer una mesa de diálogo permanente que permita conocer las labores correctivas y la actualización de la infraestructura eléctrica prevista para la región.

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Villanueva Tarín enfatizó que la inestabilidad en el suministro eléctrico compromete la operatividad de comercios e industrias y, según señaló, ha provocado averías en maquinaria, fallas en sistemas digitales, mermas de inventario y afectaciones en las ventas.

Asimismo, cuestionó la recurrencia con la que, aseguró, el organismo público atribuye los incidentes a factores externos, como aves en el tendido eléctrico, vegetación sobre el cableado o conexiones irregulares.

“Suelen justificarse en aves en el tendido, ramas caídas o conexiones irregulares. Lo que La Laguna demanda son resoluciones estructurales para frenar la sangría económica que sufrimos”, aseveró.

Finalmente, reiteró la disposición de la Canaco para colaborar con la paraestatal, aunque insistió en la necesidad de transparentar las condiciones del sistema actual y la planeación energética a futuro.

“Mantendremos la insistencia para reunirnos con la superintendencia de la CFE. Es el único camino para obtener certidumbre sobre los apagones en Torreón y conocer las soluciones definitivas”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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