Garantiza Ramos Arizpe un ambiente seguro para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, anunció la puesta en marcha de un operativo especial este fin de semana, en el marco de las actividades del Festival de la Catrina 2025, con el propósito de garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones de temporada.

El titular de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, explicó que las acciones se desarrollarán en tres frentes principales. El primero corresponde a colonias y sectores de la ciudad, donde se reforzará la presencia de elementos municipales ante el incremento de movilidad por las celebraciones de Halloween.

El segundo punto será el primer cuadro de la ciudad, sede del Festival de la Catrina, así como de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, que se celebrarán del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Histórico. Finalmente, el operativo se extenderá a los panteones San Ignacio y San Nicolás, donde se espera la visita de cientos de familias con motivo del Día de Muertos.