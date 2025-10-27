Garantiza Ramos Arizpe un ambiente seguro para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Garantiza Ramos Arizpe un ambiente seguro para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos
    También se reforzará la seguridad en el Centro Histórico, sede del Festival de la Catrina, la Feria del Tamal y el Pan de Pulque 2025, del 31 de octubre al 2 de noviembre. FOTO: CORTESÍA

El objetivo principal de los operativos es proteger la integridad de las familias que participen en las actividades de temporada y en el Festival de la Catrina 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, anunció la puesta en marcha de un operativo especial este fin de semana, en el marco de las actividades del Festival de la Catrina 2025, con el propósito de garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones de temporada.

El titular de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, explicó que las acciones se desarrollarán en tres frentes principales. El primero corresponde a colonias y sectores de la ciudad, donde se reforzará la presencia de elementos municipales ante el incremento de movilidad por las celebraciones de Halloween.

El segundo punto será el primer cuadro de la ciudad, sede del Festival de la Catrina, así como de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, que se celebrarán del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Histórico. Finalmente, el operativo se extenderá a los panteones San Ignacio y San Nicolás, donde se espera la visita de cientos de familias con motivo del Día de Muertos.

$!Se trabajará de manera coordinada entre distintas áreas municipales para garantizar la tranquilidad de los asistentes.
Se trabajará de manera coordinada entre distintas áreas municipales para garantizar la tranquilidad de los asistentes. FOTO: CORTESÍA

Álvarez Flores detalló que se contará con vigilancia a pie, patrullajes constantes, monitoreo a través del sistema C2 y coordinación con distintas dependencias municipales, con el objetivo de ofrecer un ambiente seguro para todos los asistentes.

Asimismo, el Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para mantener una conducta responsable, seguir las recomendaciones de las autoridades y disfrutar de las festividades con precaución.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso con la seguridad, el orden y el sano esparcimiento de las familias ramosarizpenses, fortaleciendo al mismo tiempo las tradiciones e identidad cultural de la comunidad.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

