Garantiza Ramos Arizpe un ambiente seguro para las celebraciones de Halloween y Día de Muertos
El objetivo principal de los operativos es proteger la integridad de las familias que participen en las actividades de temporada y en el Festival de la Catrina 2025.
El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, anunció la puesta en marcha de un operativo especial este fin de semana, en el marco de las actividades del Festival de la Catrina 2025, con el propósito de garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones de temporada.
El titular de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores, explicó que las acciones se desarrollarán en tres frentes principales. El primero corresponde a colonias y sectores de la ciudad, donde se reforzará la presencia de elementos municipales ante el incremento de movilidad por las celebraciones de Halloween.
El segundo punto será el primer cuadro de la ciudad, sede del Festival de la Catrina, así como de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2025, que se celebrarán del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Histórico. Finalmente, el operativo se extenderá a los panteones San Ignacio y San Nicolás, donde se espera la visita de cientos de familias con motivo del Día de Muertos.
Álvarez Flores detalló que se contará con vigilancia a pie, patrullajes constantes, monitoreo a través del sistema C2 y coordinación con distintas dependencias municipales, con el objetivo de ofrecer un ambiente seguro para todos los asistentes.
Asimismo, el Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía para mantener una conducta responsable, seguir las recomendaciones de las autoridades y disfrutar de las festividades con precaución.
Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso con la seguridad, el orden y el sano esparcimiento de las familias ramosarizpenses, fortaleciendo al mismo tiempo las tradiciones e identidad cultural de la comunidad.