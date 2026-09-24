Surge otro ‘Rocky’ maltratado al que también le quitaron la vida, pero ahora en Torreón

TORREÓN, COAH.- Como era de esperarse, gran indignación causó en la sociedad civil y protectores de animales de Torreón por la denuncia de una ciudadana, quien compartió el video de su perro ahorcado. La muerte de “Rocky”, un perro encontrado con un cable alrededor del cuello en la azotea de una vivienda de la colonia San Marcos, llevó a su propietaria a exigir que se investigue lo ocurrido. El hallazgo se registró la tarde de este miércoles, en un domicilio de la calle Tacuba, en Torreón, Coahuila.

Yaretzi Elizabeth Cárdenas evidencia en su material compartido en redes que alrededor de las 17:00 horas se alistaba para alimentar a “Rocky”, como lo hacía diariamente. El perro permanecía de manera temporal en casa de su padre, pues en la vivienda que ella renta no le permiten tener mascotas. Al buscarlo, lo encontró sin vida en la azotea. De acuerdo con el reporte del caso, el animal tenía un cable atado al cuello y el otro extremo estaba sujeto a la mufa de una casa contigua. Las circunstancias del hallazgo llevaron a la familia a denunciar un posible acto de maltrato animal y a pedir que se identifique a quien resulte responsable. Hasta ahora, la causa precisa de la muerte no ha sido establecida públicamente mediante una valoración veterinaria. La propietaria llamó al 911. Policías municipales acudieron al lugar y hablaron con algunos vecinos, pero no obtuvieron información que permitiera identificar a una persona responsable. Los agentes le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila para presentar una denuncia formal.

Cárdenas expresó sospechas sobre un vecino, aunque ese señalamiento no ha sido corroborado por las autoridades. También afirmó que “Rocky” no podía entrar a propiedades ajenas y que antes del hallazgo no había recibido quejas relacionadas con su comportamiento. La familia pide esclarecer cómo murió el perro y determinar si alguien intervino en los hechos. Por ahora, el cable y las condiciones en que fue encontrado sustentan el reclamo de una investigación, pero no permiten atribuir responsabilidad a una persona concreta. Tampoco se ha confirmado públicamente la apertura de una carpeta de investigación.