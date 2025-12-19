Toma protesta nueva Mesa Directiva de la CIESLAG en Torreón

Torreón
/ 19 diciembre 2025
    Toma protesta nueva Mesa Directiva de la CIESLAG en Torreón
    El acto reunió a representantes académicos, municipales y del sector educativo estatal FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El relevo directivo contó con respaldo del Gobierno de Coahuila y autoridades municipales de la región.

TORREÓN, COAH.- En las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Laguna se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva 2026 de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (CIESLAG), acto que reunió a autoridades educativas, directivos académicos y representantes municipales.

Durante el evento se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para elevar la calidad educativa, así como de adecuar los programas académicos a las tendencias globales y a las necesidades del sector productivo, con el objetivo de formar profesionistas competitivos, con sentido social y capacidad de respuesta ante los retos actuales.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Canainpa apuesta por consolidar a Torreón como destino gastronómico

La protesta fue tomada por Demetrio Zúñiga, director del Instituto Tecnológico de San Pedro, quien acudió en representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, refrendando el respaldo institucional del Gobierno estatal al proyecto de la nueva dirigencia de la CIESLAG.

Asimismo, asistieron representantes de los alcaldes de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, además de invitados especiales de los ámbitos educativo e industrial, quienes integraron el presídium junto a autoridades académicas y directivos del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

La pluralidad de actores presentes evidenció el reconocimiento del papel estratégico que desempeña la educación superior en el desarrollo económico y social de la Comarca Lagunera, así como la consolidación de alianzas para impulsar proyectos innovadores y de alto impacto regional.

En su mensaje, el nuevo presidente de la CIESLAG, Omar Saldívar Correa, reconoció el liderazgo del director general del TecNM, Ramón Jiménez López, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como referentes para avanzar hacia la excelencia académica y la pertinencia social.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Fundación pide no ver a las mascotas como ‘juguetes’ en Navidad

Además, convocó a la comunidad educativa a renovar su compromiso con la formación integral de los jóvenes, promoviendo valores, creatividad y responsabilidad.

Temas


Educación
Funcionarios públicos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un peregrinar

Un peregrinar
true

La O por lo divino
true

POLITICÓN: ¡Qué no la dejaron sola! Tania rechazó ayuda, pero le pasará factura electoral a Morena en Coahuila
Autoridades federales aseguraron un vehículo y la droga durante la intervención en el ejido La Tuna.

Vinculan a proceso a hombre detenido con más de 664 kg de mariguana en Saltillo
Según las autoridades, la operación fuera de área marca la primera vez que Kiev ataca en aguas neutrales.

Drones ucranianos destruyen un petrolero ruso en una ‘operación especial sin precedentes’
En Coahuila la venta de cuetes será severamente castigada.

Tolerancia cero: Castigará Coahuila hasta con un millón de pesos de multa la venta de cuetes
Planes. Saltillo ofrece opciones culturales y de entretenimiento durante el arranque de las vacaciones decembrinas, con actividades gratuitas, conciertos tributo y estrenos cinematográficos para todo público.

¿Qué hacer en Saltillo? Exposiciones fotográficas, actividades culturales en Villamagia y estreno en cines de ‘Avatar: Fuego y Cenizas’
Todos los años, alrededor de 1,35 millones de personas mueren en choques en caminos de todo el mundo.

¿La inteligencia artificial podría acabar con los accidentes automovilísticos? Existe la posibilidad