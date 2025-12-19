Toma protesta nueva Mesa Directiva de la CIESLAG en Torreón

TORREÓN, COAH.- En las instalaciones del Instituto Tecnológico de La Laguna se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva 2026 de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de La Laguna (CIESLAG), acto que reunió a autoridades educativas, directivos académicos y representantes municipales.

Durante el evento se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para elevar la calidad educativa, así como de adecuar los programas académicos a las tendencias globales y a las necesidades del sector productivo, con el objetivo de formar profesionistas competitivos, con sentido social y capacidad de respuesta ante los retos actuales.

La protesta fue tomada por Demetrio Zúñiga, director del Instituto Tecnológico de San Pedro, quien acudió en representación del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, refrendando el respaldo institucional del Gobierno estatal al proyecto de la nueva dirigencia de la CIESLAG.

Asimismo, asistieron representantes de los alcaldes de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, además de invitados especiales de los ámbitos educativo e industrial, quienes integraron el presídium junto a autoridades académicas y directivos del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

La pluralidad de actores presentes evidenció el reconocimiento del papel estratégico que desempeña la educación superior en el desarrollo económico y social de la Comarca Lagunera, así como la consolidación de alianzas para impulsar proyectos innovadores y de alto impacto regional.

En su mensaje, el nuevo presidente de la CIESLAG, Omar Saldívar Correa, reconoció el liderazgo del director general del TecNM, Ramón Jiménez López, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como referentes para avanzar hacia la excelencia académica y la pertinencia social.

Además, convocó a la comunidad educativa a renovar su compromiso con la formación integral de los jóvenes, promoviendo valores, creatividad y responsabilidad.