Torreón, a la vanguardia en seguridad: presenta Román Cepeda el sistema digital SISUN

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Torreón
/ 20 abril 2026
    Torreón, a la vanguardia en seguridad: presenta Román Cepeda el sistema digital SISUN
    El alcalde Román Alberto Cepeda encabezó la presentación del SISUN, plataforma que busca mejorar la coordinación entre corporaciones de seguridad en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Torreón presentó la plataforma tecnológica que integrará en tiempo real a corporaciones de seguridad y justicia, con el objetivo de reducir la reincidencia y fortalecer la estrategia municipal

TORREÓN, COAH.- En un paso decisivo hacia la modernización tecnológica y la eficiencia administrativa, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este lunes la presentación del Sistema Único de Control, Seguimiento y Coordinación Institucional (SISUN). Este programa, que contó con una inversión de 6 millones de pesos, busca optimizar la coordinación entre dependencias para reducir la reincidencia y fortalecer la estrategia de seguridad municipal.

Durante el evento, el mandatario municipal realizó la entrega de 160 dispositivos electrónicos a elementos de Peritos, Vialidad y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), herramientas con las que operará formalmente esta plataforma digital.

$!El alcalde Román Cepeda destacó que el SISUN consolida una estrategia integral de seguridad, al incorporar tecnología que fortalece la inteligencia operativa.
El alcalde Román Cepeda destacó que el SISUN consolida una estrategia integral de seguridad, al incorporar tecnología que fortalece la inteligencia operativa.
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Un modelo único en México

En su mensaje, Cepeda González destacó que la implementación del SISUN posiciona a Torreón como el único municipio en el estado y en el país en contar con un sistema que unifica criterios de las áreas policiales, judiciales y de tránsito.

“Se trata de una homologación de criterios para bien de toda la ciudadanía. El SISUN complementa la labor de inteligencia, proximidad y reacción que ya realizamos con las más de mil 400 cámaras de identificación facial y lectura de placas”, puntualizó el edil.

Asimismo, subrayó que, al alinear estas políticas públicas con las estrategias del gobernador Manolo Jiménez, se garantiza que el orden y la seguridad se traduzcan directamente en el crecimiento económico y social de la ciudad, manteniéndola como un objetivo atractivo para la inversión global.

Martha Esther Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal (CJM), explicó que el SISUN es el resultado de dos años de desarrollo. La plataforma crea una carpeta única ciudadana que conecta en tiempo real a la DSPM, Vialidad y el CJM, operando las 24 horas del día con una huella auditable para cada consulta.

Beneficios específicos por corporación:

Seguridad Pública: Búsqueda inmediata de personas por nombre, CURP o huella dactilar, y de vehículos por número de serie desde el dispositivo móvil del oficial.

Vialidad: Registro automático de infracciones y detección inmediata de reincidencias en un solo flujo de datos.

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Centro de Justicia: Captura y revisión digital de expedientes médicos, de jueces cívicos y reportes de peritos.

$!Representantes del sector seguridad y autoridades estatales destacaron a Torreón como pionero en la implementación de esta tecnología a nivel nacional.
Representantes del sector seguridad y autoridades estatales destacaron a Torreón como pionero en la implementación de esta tecnología a nivel nacional. SANDRA GÓMEZ

Juan Carlos Jáuregui, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, reconoció el avance que representa para el municipio ser pionero en esta tecnología. Por su parte, el alcalde reiteró su compromiso de seguir trabajando en unidad con la iniciativa privada, la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno.

En el presídium estuvieron presentes autoridades militares como el Gral. E.M. Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de La Laguna; David Flores Lavenant, representante del Gobierno de Coahuila, así como directores de las diversas corporaciones de seguridad y movilidad urbana de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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