Torreón, a la vanguardia en seguridad: presenta Román Cepeda el sistema digital SISUN

Durante el evento, el mandatario municipal realizó la entrega de 160 dispositivos electrónicos a elementos de Peritos, Vialidad y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), herramientas con las que operará formalmente esta plataforma digital.

TORREÓN, COAH.- En un paso decisivo hacia la modernización tecnológica y la eficiencia administrativa, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este lunes la presentación del Sistema Único de Control, Seguimiento y Coordinación Institucional (SISUN). Este programa, que contó con una inversión de 6 millones de pesos, busca optimizar la coordinación entre dependencias para reducir la reincidencia y fortalecer la estrategia de seguridad municipal.

Un modelo único en México

En su mensaje, Cepeda González destacó que la implementación del SISUN posiciona a Torreón como el único municipio en el estado y en el país en contar con un sistema que unifica criterios de las áreas policiales, judiciales y de tránsito.

“Se trata de una homologación de criterios para bien de toda la ciudadanía. El SISUN complementa la labor de inteligencia, proximidad y reacción que ya realizamos con las más de mil 400 cámaras de identificación facial y lectura de placas”, puntualizó el edil.

Asimismo, subrayó que, al alinear estas políticas públicas con las estrategias del gobernador Manolo Jiménez, se garantiza que el orden y la seguridad se traduzcan directamente en el crecimiento económico y social de la ciudad, manteniéndola como un objetivo atractivo para la inversión global.

Martha Esther Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal (CJM), explicó que el SISUN es el resultado de dos años de desarrollo. La plataforma crea una carpeta única ciudadana que conecta en tiempo real a la DSPM, Vialidad y el CJM, operando las 24 horas del día con una huella auditable para cada consulta.

Beneficios específicos por corporación:

Seguridad Pública: Búsqueda inmediata de personas por nombre, CURP o huella dactilar, y de vehículos por número de serie desde el dispositivo móvil del oficial.

Vialidad: Registro automático de infracciones y detección inmediata de reincidencias en un solo flujo de datos.