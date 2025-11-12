Torreón al 100 por ciento de ocupación hotelera por cinco eventos nacionales

Torreón
/ 12 noviembre 2025
    Torreón al 100 por ciento de ocupación hotelera por cinco eventos nacionales
    Turistas y competidores llenan los hoteles de Torreón durante un fin de semana récord. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Más de 496 mil habitaciones se ocuparon entre enero y octubre, generando una derrama de 3 mil 400 millones de pesos

REBECA RAMÍREZ

TORREÓN, COAH.- La ciudad alcanzará este fin de semana una ocupación hotelera del 100 por ciento gracias a la realización de cinco eventos nacionales que generarán una derrama económica estimada en 50 millones de pesos, informó la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

De enero a octubre, la ocupación promedio fue de 51 por ciento, con más de 496 mil habitaciones rentadas, equivalentes a una derrama de 3 mil 400 millones de pesos, cifra que representa un aumento del 5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

La directora de la OCV, Sujeyl Alvarado, destacó que noviembre será un mes especialmente activo, con 27 eventos nacionales agendados que sumarán 8 mil 200 cuartos de hotel y una derrama de 43 millones de pesos.

Sin embargo, este fin de semana es el de mayor impacto, ya que las tres mil 100 habitaciones disponibles en la ciudad se encuentran totalmente reservadas y existe una lista de espera de 300 cuartos.

Entre los eventos que atraen visitantes se encuentran la 24ª Edición de Pequeños Gigantes, el Maratón Cardenche, la 4ª Bug Laguna, la 4ª Edición del Sotol Fest, el 20° Aniversario de Lactogen, la 14ª Formando Estrellas, el Subregional Training AMMEF Camp 2025 y el partido México-Uruguay.

La OCV también invitó a la población a participar en otros eventos locales de noviembre, como el Del Norte Fly Fest 2025 (14 al 16 de noviembre), considerado el encuentro más importante de aeromodelismo del país, con más de 500 pilotos.

Además del Primer Torneo GBS Open de Raquetbol (26 al 30 de noviembre en el Club San Isidro); el II Simposium de Patología Ocular (28 de noviembre en el Crowne Plaza, con 200 asistentes); y la Cuarta Edición del Sotol Fest (16 de noviembre en el Puerto de las Noas).

Temas


Turismo
Economía
Consumo

Localizaciones


Torreón

