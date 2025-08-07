Torreón: alcalde reporta todo listo para el rally Coahuila 1000 este viernes

TORREÓN, COAH.- El rally Coahuila 1000 arranca este viernes 8 de agosto, a las 6.00 de la mañana en Torreón, y desde esta noche inicia la recepción de carros y pilotos en la Plaza Mayor, donde pasarán la noche los que van a la ruta recreativa como los que compiten, informó el alcalde Román Alberto Cepeda.

La edición 2025 del Coahuila 1000 celebra 15 años como ruta turística y 11 como competencia avalada por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, que además de generar beneficios para los negocios locales, el evento sirve para detonar el turismo.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila busca unificar rutas de transporte gratuitas entre Saltillo y Ramos Arizpe

“Viene gente de todo el estado y también participan muchos laguneros; sin embargo, en esta ocasión nos acompañan pilotos de Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, y eso representa una importante derrama económica”, comentó.

El edil reconoció el trabajo interinstitucional con las autoridades estatales para la celebración del rally Coahuila 1000, el cual ha llevado meses preparar en términos de seguridad, para abanderarlos desde su salida hasta El Cuije.

“Las medidas incluyen un operativo por toda la ruta, sistemas de rastreo y seguridad, revisión técnica para vehículos y garantizar un desarrollo seguro, Torreón está preparado”, expresó.

“Además, con el apoyo de un helicóptero, se coordinan dispositivos para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento”, comentó el edil.

“Todos los vehículos participantes cuentan con el sistema Stella para monitoreo en tiempo real, aviso de peligros, límites de velocidad, etcétera”, detalló.