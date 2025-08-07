Torreón: alcalde reporta todo listo para el rally Coahuila 1000 este viernes

Torreón
/ 7 agosto 2025
    Torreón: alcalde reporta todo listo para el rally Coahuila 1000 este viernes
    Las medidas incluyen un operativo por toda la ruta, sistemas de rastreo y seguridad, revisión técnica para vehículos y garantizar un desarrollo seguro, Torreón está preparado, expresó. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Además, con el apoyo de un helicóptero, se coordinan dispositivos para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento, comentó el edil.

TORREÓN, COAH.- El rally Coahuila 1000 arranca este viernes 8 de agosto, a las 6.00 de la mañana en Torreón, y desde esta noche inicia la recepción de carros y pilotos en la Plaza Mayor, donde pasarán la noche los que van a la ruta recreativa como los que compiten, informó el alcalde Román Alberto Cepeda.

La edición 2025 del Coahuila 1000 celebra 15 años como ruta turística y 11 como competencia avalada por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, que además de generar beneficios para los negocios locales, el evento sirve para detonar el turismo.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila busca unificar rutas de transporte gratuitas entre Saltillo y Ramos Arizpe

“Viene gente de todo el estado y también participan muchos laguneros; sin embargo, en esta ocasión nos acompañan pilotos de Europa, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, y eso representa una importante derrama económica”, comentó.

El edil reconoció el trabajo interinstitucional con las autoridades estatales para la celebración del rally Coahuila 1000, el cual ha llevado meses preparar en términos de seguridad, para abanderarlos desde su salida hasta El Cuije.

“Las medidas incluyen un operativo por toda la ruta, sistemas de rastreo y seguridad, revisión técnica para vehículos y garantizar un desarrollo seguro, Torreón está preparado”, expresó.

“Además, con el apoyo de un helicóptero, se coordinan dispositivos para garantizar un desarrollo seguro y ordenado del evento”, comentó el edil.

“Todos los vehículos participantes cuentan con el sistema Stella para monitoreo en tiempo real, aviso de peligros, límites de velocidad, etcétera”, detalló.

Temas


Coahuila 1000
Evento

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Roman Cepeda

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dino Cantú, directora de la Aceleradora de Ciudades, destacó que el diagnóstico para la rehabilitación de la Alameda Zaragoza se elaboró con una metodología respaldada por estándares internacionales y su experiencia en instituciones como la Universidad de Nueva York, Bloomberg, Harvard, el BID y el Banco Mundial.

Saltillo: iluminación, baños, árboles y accesibilidad, las prioridades en rehabilitación de Alameda
Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

Capta satélite de Google Maps imponente incendio en Saltillo (fotografías)

El Congreso se celebrará en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo será sede del Tercer Congreso Internacional de Polímeros y Alimentos con participación de México y Colombia
Durante el evento en el Museo Rubén Herrera, se destacó la importancia de modernizar las herramientas de Servicios Públicos para ofrecer un entorno más limpio y seguro a residentes y visitantes.

Máquina vs. chicles: Saltillo refuerza limpieza en el Centro Histórico
Hugo Gutiérrez y su bastón de mando

Hugo Gutiérrez y su bastón de mando
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
true

Coahuila: el problema de tener cada vez más autos
La consejera electoral Carla Humphrey propone que Coahuila, único estado con elecciones en 2026, sea el primer escenario para aplicar la reforma en materia de fiscalización.

Solo Coahuila votará en 2026; INE propone ensayar nueva fiscalización