Torreón alista sanciones a automovilistas que oculten placas en parquímetros

El funcionario explicó que, antes de la aplicación de sanciones, se mantendrá un periodo de gracia para informar a la ciudadanía sobre el correcto funcionamiento del sistema y las consecuencias de incumplir con esta obligación.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón prepara un operativo para sancionar a los automovilistas que oculten o alteren las placas de sus vehículos con el propósito de evadir el pago de los parquímetros digitales, informó el tesorero municipal, Javier Lechuga.

Según indicó, la medida busca fortalecer el orden y la transparencia en el uso de los parquímetros, además de proteger los ingresos que genera este esquema para las finanzas municipales.

Lechuga destacó que la recaudación por este concepto registra un incremento del 100 por ciento en comparación con el año pasado, situación que ha permitido mantener estabilidad financiera y respaldar diversos proyectos de inversión pública.

Asimismo, señaló que, gracias a estos ingresos propios y a una administración sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el Ayuntamiento analiza una ampliación presupuestal para el resto del ejercicio fiscal.

Explicó que esta suficiencia financiera permitirá dar continuidad a las obras que actualmente se ejecutan en la ciudad, entre ellas las que se desarrollan sobre el bulevar Revolución.