Torreón alista sanciones a automovilistas que oculten placas en parquímetros

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    Torreón alista sanciones a automovilistas que oculten placas en parquímetros
    El tesorero Javier Lechuga informó que Torreón mantiene un periodo de información previo al operativo que sancionará a quienes oculten o alteren las placas en los parquímetros digitales. SANDRA GÓMEZ

El Municipio mantendrá un periodo informativo antes de iniciar el operativo; la recaudación por parquímetros aumentó 100 por ciento respecto al año pasado

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón prepara un operativo para sancionar a los automovilistas que oculten o alteren las placas de sus vehículos con el propósito de evadir el pago de los parquímetros digitales, informó el tesorero municipal, Javier Lechuga.

El funcionario explicó que, antes de la aplicación de sanciones, se mantendrá un periodo de gracia para informar a la ciudadanía sobre el correcto funcionamiento del sistema y las consecuencias de incumplir con esta obligación.

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Según indicó, la medida busca fortalecer el orden y la transparencia en el uso de los parquímetros, además de proteger los ingresos que genera este esquema para las finanzas municipales.

Lechuga destacó que la recaudación por este concepto registra un incremento del 100 por ciento en comparación con el año pasado, situación que ha permitido mantener estabilidad financiera y respaldar diversos proyectos de inversión pública.

Asimismo, señaló que, gracias a estos ingresos propios y a una administración sin observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el Ayuntamiento analiza una ampliación presupuestal para el resto del ejercicio fiscal.

Explicó que esta suficiencia financiera permitirá dar continuidad a las obras que actualmente se ejecutan en la ciudad, entre ellas las que se desarrollan sobre el bulevar Revolución.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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