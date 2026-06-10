Torreón: alumnas de la UAdeC reciben reconocimiento nacional por mérito estudiantil

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    Torreón: alumnas de la UAdeC reciben reconocimiento nacional por mérito estudiantil
    Las estudiantes de Ingeniería Bioquímica de la UAdeC Unidad Laguna recibieron el Mérito Estudiantil 2026 durante una ceremonia realizada en el Senado de la República. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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Estudiantes de Ingeniería Bioquímica fueron distinguidas en el Senado de la República por la Sociedad Mexicana de Ingenieros tras ser seleccionadas entre 800 postulaciones

TORREÓN, COAH.- Alumnas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Laguna fueron reconocidas a nivel nacional con el Mérito Estudiantil 2026, otorgado por el Consejo Ejecutivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros (SMI), que distingue a jóvenes que destacan por su excelencia académica, liderazgo, innovación y compromiso social.

La ceremonia se llevó a cabo en el Senado de la República, donde Ángela Elena Martínez Medina, Frida Monserrat Orozco Jiménez, Ximena Montserrat Rodríguez Elías, Liliana Torres Cosío y Jenny Priscila Salinas Mireles, estudiantes de octavo semestre de Ingeniería Bioquímica, fueron galardonadas tras ser seleccionadas entre 800 postulaciones de diferentes partes del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arteaga-uadec-abrira-certificacion-en-instalaciones-y-sistemas-electricos-MJ21289207

Ximena Montserrat Rodríguez Elías fue reconocida en la categoría de Liderazgo Juvenil Institucional, distinción que refleja su trayectoria universitaria como consejera directiva estudiantil, además de su contribución en la elaboración de artículos científicos y capítulos de libros, así como los logros obtenidos en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingeniería (FEMECI).

Por su parte, Frida Monserrat Orozco Jiménez fue galardonada en la categoría Medio Ambiente y Sustentabilidad por su labor en el desarrollo de proyectos enfocados en la atención de problemáticas relacionadas con el medio ambiente y en la promoción de una mayor conciencia social sobre la importancia de la sustentabilidad.

Desde su ingreso al Laboratorio de Bioremediación, recibió diversas capacitaciones que le brindaron las herramientas necesarias para participar en la creación y desarrollo de proyectos con enfoque ambiental. Su trabajo se ha orientado a identificar alternativas que contribuyan a la solución de desafíos actuales, con el objetivo de generar un impacto positivo en la comunidad y su entorno.

$!Las galardonadas recibieron el Mérito Estudiantil 2026 durante una ceremonia realizada en el Senado de la República, organizada por la Sociedad Mexicana de Ingenieros.
Las galardonadas recibieron el Mérito Estudiantil 2026 durante una ceremonia realizada en el Senado de la República, organizada por la Sociedad Mexicana de Ingenieros. CORTESÍA

Liliana Torres Cosío, quien fue reconocida en la categoría Acción Social y Solidaridad, compartió que a lo largo de sus estudios profesionales ha participado en proyectos de carácter multidisciplinario enfocados en la atención de problemáticas sociales y en la promoción de actividades que contribuyen al desarrollo de la comunidad.

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Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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