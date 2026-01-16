Torreón anuncia Ruta del Descacharre para el oriente de la ciudad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar focos de infección y reducir la presencia de fauna nociva, la Dirección de Servicios Públicos reforzó las cuadrillas de limpieza en el sector oriente de Torreón, con trabajos intensivos en colonias como Monte Real, Villa Zaragoza y Campo Nuevo Zaragoza.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que las labores incluyen barrido manual, retiro de escombro y limpieza general de espacios públicos, acciones que se fortalecerán a partir de la próxima semana con el arranque de la “Ruta del Descacharre” en esta zona de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors