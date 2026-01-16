Torreón anuncia Ruta del Descacharre para el oriente de la ciudad

Torreón
/ 16 enero 2026
    Torreón anuncia Ruta del Descacharre para el oriente de la ciudad
    Cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza para eliminar focos de infección en el oriente de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El programa arrancará la próxima semana como parte de las acciones de saneamiento urbano

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar focos de infección y reducir la presencia de fauna nociva, la Dirección de Servicios Públicos reforzó las cuadrillas de limpieza en el sector oriente de Torreón, con trabajos intensivos en colonias como Monte Real, Villa Zaragoza y Campo Nuevo Zaragoza.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que las labores incluyen barrido manual, retiro de escombro y limpieza general de espacios públicos, acciones que se fortalecerán a partir de la próxima semana con el arranque de la “Ruta del Descacharre” en esta zona de la ciudad.

$!El retiro de escombro y desechos es clave para prevenir la proliferación de plagas.
El retiro de escombro y desechos es clave para prevenir la proliferación de plagas. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar identificando y sacando de sus viviendas objetos en desuso que puedan convertirse en criaderos de mosquitos o refugio de fauna nociva.

Recordó que durante el año pasado se lograron recolectar alrededor de 4 mil 500 toneladas de desechos mediante este programa.

Villarreal Cuéllar destacó que esta iniciativa, impulsada por la actual administración municipal, busca superar las metas alcanzadas en 2025 y avanzar en la construcción de entornos más limpios, seguros y saludables para la población.

Las fechas y rutas específicas de recolección serán dadas a conocer a través de las redes sociales oficiales de Servicios Públicos Torreón.

Temas


Desarrollo
programas sociales
operativos

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

