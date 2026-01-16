Torreón anuncia Ruta del Descacharre para el oriente de la ciudad
El programa arrancará la próxima semana como parte de las acciones de saneamiento urbano
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar focos de infección y reducir la presencia de fauna nociva, la Dirección de Servicios Públicos reforzó las cuadrillas de limpieza en el sector oriente de Torreón, con trabajos intensivos en colonias como Monte Real, Villa Zaragoza y Campo Nuevo Zaragoza.
El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que las labores incluyen barrido manual, retiro de escombro y limpieza general de espacios públicos, acciones que se fortalecerán a partir de la próxima semana con el arranque de la “Ruta del Descacharre” en esta zona de la ciudad.
El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar identificando y sacando de sus viviendas objetos en desuso que puedan convertirse en criaderos de mosquitos o refugio de fauna nociva.
Recordó que durante el año pasado se lograron recolectar alrededor de 4 mil 500 toneladas de desechos mediante este programa.
Villarreal Cuéllar destacó que esta iniciativa, impulsada por la actual administración municipal, busca superar las metas alcanzadas en 2025 y avanzar en la construcción de entornos más limpios, seguros y saludables para la población.
Las fechas y rutas específicas de recolección serán dadas a conocer a través de las redes sociales oficiales de Servicios Públicos Torreón.