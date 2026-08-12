Torreón: Avanza renovación del drenaje sanitario en Rincón La Merced; progreso es de 30%

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura básica del municipio, la Dirección de Obras Públicas avanza en la renovación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia Rincón La Merced, específicamente en el tramo de la calle Hacienda San Lorenzo, entre Presa de las Calabazas y De los Peltres, que registra un avance físico del 30 por ciento. El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que los trabajos incluyen replanteo y nivelación, exploraciones de campo, corte de carpeta asfáltica, excavación con maquinaria, instalación de tubería sanitaria, conexión a colectores, adecuación de conexiones domiciliarias y reencarpetado.

Explicó que estas acciones tienen como objetivo mejorar el funcionamiento de la red de drenaje y prevenir problemas derivados del desgaste de la infraestructura existente. “Siguiendo las directrices del edil Miguel Ángel Riquelme Solís, mantenemos el ritmo en obras clave orientadas a dar solución a las exigencias prioritarias de la ciudadanía: asegurar infraestructura urbana digna para la población. Este despliegue en Rincón La Merced representa una solución de fondo que optimizará la red hidráulica y elevará el bienestar de los colonos”, afirmó el funcionario.

Von Bertrab señaló que estos trabajos se suman a otras dos intervenciones concluidas en la zona: una sobre la calle Banco Algodonero Refaccionario, entre Presa de las Calabazas y De los Peltres, y otra en la calzada Hacienda de Torreón, entre calle de los Sarapes y Puente Nuevo.

Indicó que las tres obras abarcan en conjunto una superficie superior a mil 100 metros cuadrados, con lo que se busca mejorar de manera integral la infraestructura sanitaria del sector. Finalmente, el funcionario reiteró que la dependencia mantiene supervisión permanente de los trabajos para cumplir con los plazos establecidos y garantizar obras duraderas que beneficien a los habitantes de la colonia.