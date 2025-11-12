Torreón: brigada municipal acerca servicios y descuentos a la colonia Lázaro Cárdenas

TORREÓN, COAH.- Con atención directa y descuentos en distintos servicios, la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más” llegó esta semana a la colonia Lázaro Cárdenas, donde cientos de vecinos aprovecharon los apoyos ofrecidos por dependencias municipales. Ariel Martínez Mendoza, jefe de Gabinete, destacó que estas jornadas buscan mantener un gobierno cercano a la gente. TE PUEDE INTERESAR: El Congreso debe legislar por derechos de los niños, antes de defender mascotas: Alianza Evangélica de Saltillo

“La instrucción del alcalde Román Cepeda es no ser directores de oficina, sino de campo; trasladar la Presidencia a las colonias para atender directamente las necesidades de los ciudadanos”, subrayó. Entre los servicios más demandados estuvieron los descuentos de Simas, los programas de regularización y la condonación del 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, atendidos por personal de la Tesorería Municipal. El módulo de Atención Ciudadana recibió reportes y solicitudes de los vecinos, mientras que el DIF Torreón ofreció cortes de cabello gratuitos y revisiones médicas generales.