Torreón: brigada municipal acerca servicios y descuentos a la colonia Lázaro Cárdenas

Torreón
/ 12 noviembre 2025
    Torreón: brigada municipal acerca servicios y descuentos a la colonia Lázaro Cárdenas
    Ariel Martínez Mendoza destacó que las brigadas acercan los servicios del gobierno a la comunidad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESIA

Vecinos de la Lázaro Cárdenas y sectores aledaños recibieron atención médica, cortes de cabello y descuentos en predial y Simas

TORREÓN, COAH.- Con atención directa y descuentos en distintos servicios, la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más” llegó esta semana a la colonia Lázaro Cárdenas, donde cientos de vecinos aprovecharon los apoyos ofrecidos por dependencias municipales.

Ariel Martínez Mendoza, jefe de Gabinete, destacó que estas jornadas buscan mantener un gobierno cercano a la gente.

TE PUEDE INTERESAR: El Congreso debe legislar por derechos de los niños, antes de defender mascotas: Alianza Evangélica de Saltillo

$!Personal del Ayuntamiento atendió a vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas durante la brigada municipal.
Personal del Ayuntamiento atendió a vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas durante la brigada municipal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESIA

“La instrucción del alcalde Román Cepeda es no ser directores de oficina, sino de campo; trasladar la Presidencia a las colonias para atender directamente las necesidades de los ciudadanos”, subrayó.

Entre los servicios más demandados estuvieron los descuentos de Simas, los programas de regularización y la condonación del 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, atendidos por personal de la Tesorería Municipal.

El módulo de Atención Ciudadana recibió reportes y solicitudes de los vecinos, mientras que el DIF Torreón ofreció cortes de cabello gratuitos y revisiones médicas generales.

$!Familias aprovecharon descuentos en el impuesto predial y programas de regularización.
Familias aprovecharon descuentos en el impuesto predial y programas de regularización. FOTO: VANGUARDIA/CORTESIA

Martínez Mendoza invitó a la población a aprovechar estos beneficios. “Estamos para servirles; el alcalde trabaja junto al Estado y los diputados para que estas brigadas lleguen a más colonias y ejidos de Torreón”, señaló.

La jornada también benefició a familias de los sectores San Lorenzo, Buenavista, La Perla, Francisco Villa y Reforma, entre otros.

Temas


Brigadas
programas sociales

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NVIDIA invertirá mil mdd de dólares en el primer Green Data Center de inteligencia artificial en México, ubicado en Nuevo León, según lo señaló Samuel García

Samuel García confirma llegada de NVIDIA a NL; invertirán 1 billón de dólares en Green Data Center
Una tormenta geomagnética provocó un espectáculo de luces en el cielo del norte de México; las auroras boreales pudieron observarse desde Coahuila, Nuevo León y otros estados, sin representar riesgo para la población, según la UNAM.

Captan auroras boreales en el cielo de Coahuila y otros estados del norte de México
La Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) presentó su estudio ‘El Paciente Digital Mexicano’ 2025.

¿Sabías que la IA es la tercera fuente de información sobre salud en México?
Las maniobras por parte de la grúa fueron tardadas, lo que afectó la vialidad.

Doble accidente de tráileres en Los Chorros afecta la autopista; uno vuelca y el otro tira su carga
true

Recuerdos olvidados
En el área de pediatría del Hospital Universitario, los dos bebés reportados en el oficio interno recibieron atención médica oportuna y lograron recuperarse satisfactoriamente, según confirmó la dirección del hospital.

‘Se mezclaron hechos’; Hospital Universitario de Saltillo niega muerte de bebé por falta de equipo
true

Jóvenes marginales en Coahuila: ¿qué hacer?

true

Gobiernos de México no saben cuidar a sus habitantes