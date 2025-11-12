Torreón: brigada municipal acerca servicios y descuentos a la colonia Lázaro Cárdenas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Vecinos de la Lázaro Cárdenas y sectores aledaños recibieron atención médica, cortes de cabello y descuentos en predial y Simas
TORREÓN, COAH.- Con atención directa y descuentos en distintos servicios, la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más” llegó esta semana a la colonia Lázaro Cárdenas, donde cientos de vecinos aprovecharon los apoyos ofrecidos por dependencias municipales.
Ariel Martínez Mendoza, jefe de Gabinete, destacó que estas jornadas buscan mantener un gobierno cercano a la gente.
TE PUEDE INTERESAR: El Congreso debe legislar por derechos de los niños, antes de defender mascotas: Alianza Evangélica de Saltillo
“La instrucción del alcalde Román Cepeda es no ser directores de oficina, sino de campo; trasladar la Presidencia a las colonias para atender directamente las necesidades de los ciudadanos”, subrayó.
Entre los servicios más demandados estuvieron los descuentos de Simas, los programas de regularización y la condonación del 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, atendidos por personal de la Tesorería Municipal.
El módulo de Atención Ciudadana recibió reportes y solicitudes de los vecinos, mientras que el DIF Torreón ofreció cortes de cabello gratuitos y revisiones médicas generales.
Martínez Mendoza invitó a la población a aprovechar estos beneficios. “Estamos para servirles; el alcalde trabaja junto al Estado y los diputados para que estas brigadas lleguen a más colonias y ejidos de Torreón”, señaló.
La jornada también benefició a familias de los sectores San Lorenzo, Buenavista, La Perla, Francisco Villa y Reforma, entre otros.