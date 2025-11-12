El Congreso debe legislar por derechos de los niños, antes de defender mascotas: Alianza Evangélica de Saltillo

Ante un mundo “al revés”, en el que “los animales tienen mayores derechos que los seres humanos”, los diputados locales deben recobrar su sentido común a fin de proteger prioritariamente la vida del ser humano, desde su concepción hasta su muerte, dijo Eduardo Pacheco Ortiz, vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo.

Si bien el Congreso del Estado analiza actualmente dos iniciativas orientadas a recrudecer las sanciones hacia quienes roben mascotas o les causen daño, primero debe “proteger mejor la vida de los niños y niñas de Coahuila”, señaló Pacheco Ortiz.

“En el mundo al revés que hoy estamos viviendo, a lo mejor llegaremos al punto de proponerle a los legisladores que garanticen el libre derecho de las mascotas a tener un niño, que lo cuide y que lo proteja”, argumentó el también abogado.

“Tal vez de esta manera voltearían a ver a los niños y niñas que están en los vientres de sus madres como un derecho de la mascota a tener un dueño que los cuide y los proteja”, refirió.

Por ello, “es necesario —puntualizó— volver a tener sentido común y que nuestros legisladores protejan el valor más importante que podamos tener como sociedad: la vida del ser humano desde el momento de su concepción, su desarrollo en el vientre de su madre, su nacimiento y hasta la muerte natural”.

El activista evangélico indicó que la Alianza está a favor del cuidado de los animales, “pero sería una buena oportunidad para invitar a los diputados a que voltearan sus ojos a legislar también a favor de los seres sintientes, que son los niños y niñas de Coahuila, quienes se encuentran en el vientre de sus madres”.

Añadió: “Estamos convencidos de que el ser humano tiene mayor posibilidad, mayores derechos que los propios animalitos, que las propias mascotas, y el principal derecho de un ser humano o de un ser sintiente, como lo llama uno de los diputados, somos los seres humanos”.

“Desde luego, los cristianos estamos a favor del cuidado de los animales, pero creemos que todo ese esfuerzo debería enfocarse en legislar en favor de cómo proteger de mejor manera la vida de los niños y niñas de Coahuila y garantizarles el derecho más valioso: el derecho a vivir”, recalcó.