El Congreso debe legislar por derechos de los niños, antes de defender mascotas: Alianza Evangélica de Saltillo

Coahuila
/ 12 noviembre 2025
    Pacheco indicó que, aunque apoyan el cuidado de los animales, es necesario legislar primero en favor de los niños y niñas en los vientres de sus madres. FOTO: UNSPLASH
Pacheco Ortiz afirmó que los cristianos respaldan la protección animal, pero consideran que el esfuerzo legislativo debería enfocarse en garantizar el derecho más valioso del ser humano: el derecho a vivir

Ante un mundo “al revés”, en el que “los animales tienen mayores derechos que los seres humanos”, los diputados locales deben recobrar su sentido común a fin de proteger prioritariamente la vida del ser humano, desde su concepción hasta su muerte, dijo Eduardo Pacheco Ortiz, vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas

Si bien el Congreso del Estado analiza actualmente dos iniciativas orientadas a recrudecer las sanciones hacia quienes roben mascotas o les causen daño, primero debe “proteger mejor la vida de los niños y niñas de Coahuila”, señaló Pacheco Ortiz.

“En el mundo al revés que hoy estamos viviendo, a lo mejor llegaremos al punto de proponerle a los legisladores que garanticen el libre derecho de las mascotas a tener un niño, que lo cuide y que lo proteja”, argumentó el también abogado.

“Tal vez de esta manera voltearían a ver a los niños y niñas que están en los vientres de sus madres como un derecho de la mascota a tener un dueño que los cuide y los proteja”, refirió.

Por ello, “es necesario —puntualizó— volver a tener sentido común y que nuestros legisladores protejan el valor más importante que podamos tener como sociedad: la vida del ser humano desde el momento de su concepción, su desarrollo en el vientre de su madre, su nacimiento y hasta la muerte natural”.

El activista evangélico indicó que la Alianza está a favor del cuidado de los animales, “pero sería una buena oportunidad para invitar a los diputados a que voltearan sus ojos a legislar también a favor de los seres sintientes, que son los niños y niñas de Coahuila, quienes se encuentran en el vientre de sus madres”.

Añadió: “Estamos convencidos de que el ser humano tiene mayor posibilidad, mayores derechos que los propios animalitos, que las propias mascotas, y el principal derecho de un ser humano o de un ser sintiente, como lo llama uno de los diputados, somos los seres humanos”.

“Desde luego, los cristianos estamos a favor del cuidado de los animales, pero creemos que todo ese esfuerzo debería enfocarse en legislar en favor de cómo proteger de mejor manera la vida de los niños y niñas de Coahuila y garantizarles el derecho más valioso: el derecho a vivir”, recalcó.

