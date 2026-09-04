Blindan vialidades en Torreón: arrancan operativos por ciclo escolar, feria y fiestas patrias

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Torreón
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    Blindan vialidades en Torreón: arrancan operativos por ciclo escolar, feria y fiestas patrias
    Martha Alicia Faz, titular de Policía y Tránsito de Torreón, anunció una serie de operativos de vigilancia en las principales vialidades de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

Lanza Dirección de Tránsito serie de recomendaciones para evitar tragedias

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón activó su periodo operativo más intenso del año con motivo del regreso a clases, la feria, las celebraciones patrias y diversos eventos masivos que incrementarán de forma notable la movilidad urbana en los próximos meses.

Martha Alicia Faz Fávila, titular de la dependencia, detalló que el despliegue comenzó este lunes con la cobertura escolar, vigilando planteles que agrupan a más de 15 mil alumnos.

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La funcionaria explicó que este dispositivo inicial marca el banderazo de una cadena de operativos continuos para septiembre y el cierre de año, lapso caracterizado por una alta concentración vehicular.

“Prácticamente a partir del día de hoy para nosotros empieza la temporada más fuerte en cuanto a servicios y atenciones. Ya arrancamos con este tema de clases”, apuntó.

A la vigilancia escolar se acoplará el dispositivo para la feria de Torreón, donde los elementos se apostarán en las inmediaciones para dinamizar el tráfico y dar seguridad a la salida de visitantes, con mayor énfasis en los días de eventos estelares.

Faz Fávila precisó que este esquema en el recinto ferial operará desde las 18:00 horas y podrá prolongarse hasta las 02:00 ó 03:00 de la mañana según la agenda.

Asimismo, la directora advirtió que de jueves a domingo se intensificará la vigilancia preventiva con criterio de “cero tolerancia” para conductores alcoholizados.

Aclaró que no se instalarán filtros fijos de alcoholímetro en la zona de la feria, pero los oficiales intervendrán ante cualquier maniobra de riesgo, exhortando a la ciudadanía a optar por un conductor designado o transporte alternativo si consumen bebidas embriagantes.

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El plan integral también abarca las festividades del Grito de Independencia en la Plaza Mayor, previendo una gran afluencia peatonal y vehicular en el centro de la ciudad.

CANCELAN VACACIONES EN POLICÍA Y TRÁNSITO

Para garantizar la cobertura total, Faz Fávila confirmó la cancelación temporal de vacaciones para todo el personal operativo de la corporación.

El estado de fuerza diario contempla cerca de 85 elementos por la mañana, otros 85 en la tarde y de 55 a 60 agentes en la noche, con flexibilidad para redoblar esfuerzos conforme a la demanda de cada evento.

La directora recordó que el parque vehicular de Torreón supera las 270 mil unidades, mientras que arterias clave como los bulevares Revolución, Independencia y el periférico soportan un flujo diario estimado en 65 mil automóviles.

Ante este panorama, la funcionaria recomendó a los conductores salir con tiempo de casa, guardar distancia prudente, respetar los límites de velocidad y seguir las instrucciones de los oficiales en campo.

“Son momentos para disfrutar, para que estemos tomando muy en cuenta estas medidas de seguridad”, concluyó Faz Fávila, reiterando la importancia de evitar el volante bajo los efectos del alcohol y el uso obligatorio de casco para motociclistas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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