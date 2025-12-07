Torreón: Clausuran salón de eventos en ejido La Rosita; sorprenden a personas teniendo relaciones

Torreón
/ 7 diciembre 2025
    Torreón: Clausuran salón de eventos en ejido La Rosita; sorprenden a personas teniendo relaciones
    Sancionan salón de eventos por incumplir reglas y permitir actividades prohibidas FOTO: SANDRA GÓMEZ

Realizan autoridades un operativo nocturno tras denuncias vecinales

Torreón, Coahuila.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón realizó durante la madrugada un operativo que culminó con la clausura de un salón de eventos ubicado en el ejido La Rosita, tras detectar diversas irregularidades en su funcionamiento.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas informó que los elementos de la dependencia encontraron que en el lugar se llevaban a cabo actividades que no están permitidas en espacios recreativos, ya que se sorprendió a varias personas manteniendo relaciones sexuales en las instalaciones, lo que constituye una violación directa a la normativa vigente.

Durante la inspección, los funcionarios constataron que el lugar operaba fuera del horario reglamentario, además de carecer de los permisos necesarios para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como de la documentación obligatoria para su operación.

$!Se detectaron diversas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.
Se detectaron diversas irregularidades en el funcionamiento del establecimiento. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Por estas faltas, Fernández Llamas informó que se aplicaron sanciones económicas y se colocaron sellos de clausura en el inmueble. El director reiteró el compromiso de la dependencia de mantener los operativos de supervisión para asegurar el cumplimiento de la normativa y preservar la tranquilidad de los habitantes del municipio.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

