Torreón: Clausuran salón de eventos en ejido La Rosita; sorprenden a personas teniendo relaciones

Torreón, Coahuila.- La Dirección de Inspección y Verificación de Torreón realizó durante la madrugada un operativo que culminó con la clausura de un salón de eventos ubicado en el ejido La Rosita, tras detectar diversas irregularidades en su funcionamiento.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas informó que los elementos de la dependencia encontraron que en el lugar se llevaban a cabo actividades que no están permitidas en espacios recreativos, ya que se sorprendió a varias personas manteniendo relaciones sexuales en las instalaciones, lo que constituye una violación directa a la normativa vigente.

TE PUEDE INTERESAR: Registra Torreón más de 3 mil incendios en lotes baldíos durante 2025

Durante la inspección, los funcionarios constataron que el lugar operaba fuera del horario reglamentario, además de carecer de los permisos necesarios para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como de la documentación obligatoria para su operación.