Torreón: Colocan números en toldos para reforzar seguridad en taxis

TORREÓN, COAH.- Para mejorar la seguridad de los usuarios del transporte público, la Dirección de Transporte Municipal reforzó este fin de semana la identificación de las unidades del programa “Zona taxi de abordaje seguro”, mediante la colocación del número de concesión en el toldo de los vehículos.

La medida busca hacer aún más visibles y fácilmente reconocibles a los taxis que operan en zonas de bares y centros nocturnos del Centro de la ciudad.

