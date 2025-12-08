Torreón: Colocan números en toldos para reforzar seguridad en taxis
Transporte Municipal mejora la identificación de unidades del programa “Zona taxi de abordaje seguro” en zonas de alta afluencia nocturna
TORREÓN, COAH.- Para mejorar la seguridad de los usuarios del transporte público, la Dirección de Transporte Municipal reforzó este fin de semana la identificación de las unidades del programa “Zona taxi de abordaje seguro”, mediante la colocación del número de concesión en el toldo de los vehículos.
La medida busca hacer aún más visibles y fácilmente reconocibles a los taxis que operan en zonas de bares y centros nocturnos del Centro de la ciudad.
Luis Alberto Morales Cortés, director general de Movilidad Urbana, recordó que este esquema opera desde abril y concentra taxis en puntos estratégicos para ofrecer traslados seguros, especialmente durante la temporada decembrina, cuando aumenta la afluencia de personas y el riesgo de incidentes viales asociados al consumo de alcohol.
Actualmente el programa funciona en cinco ubicaciones: Morelos y Colón; Morelos y Degollado; Morelos y Galeana; Morelos y Zaragoza; y Matamoros entre Ramón Corona y Leona Vicario.
En cada punto participan operadores plenamente identificados con chaleco reflejante y equipo para delimitar el área de ascenso.
César Alvarado Mendoza, titular de Transporte Público Municipal, destacó que el número en el toldo permitirá una identificación más ágil, incluso a través de las cámaras de videovigilancia, lo que facilitará atender cualquier reporte o situación irregular.
Estas acciones forman parte de las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González para fortalecer la seguridad, el orden y la calidad del servicio en Torreón.
Para reportes relacionados con taxis, la ciudadanía puede comunicarse al 073 o al 871 500 74 15.