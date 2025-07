Torreón: Denuncia Melissa sufrir violencia desde los 14 años; su expareja sigue libre

TORREÓN, COAH.- Melissa, una joven de Torreón que ha sufrido violencia física, psicológica, sexual y digital por parte de su expareja, denunció que las autoridades han sido omisas en frenar las agresiones, a pesar de las denuncias que ha interpuesto.

La última agresión ha sido el acoso digital y la difusión de videos íntimos en redes sociales, sin que las autoridades, aseguró, hayan logrado detenerlo. Melissa, quien contó su historia desde el anonimato, dijo que decidió exponer su caso para frenar la violencia que vive y generar conciencia en otras mujeres sobre la importancia de no normalizarla.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Coahuila, sin carpetas de investigación estatales contra ‘Mono Muñoz’

La joven, de 18 años, relató que desde los 14 comenzó una relación con un joven con quien vivió distintos episodios de violencia: golpes, agresiones verbales, intimidaciones, chantajes, amenazas, relaciones sexuales forzadas e incluso una privación de la libertad.

“Revisaba mi celular, me prohibió tener ciertas amistades. Yo normalizaba la violencia, los ‘juegos’. Alguna vez me puso un cuchillo en el cuello. Me golpeó en las costillas, me pateó, me insultaba”, relató Melissa, originaria de un ejido de Torreón, donde también reside su expareja, de nombre Luis.

Fue el 2 de diciembre de 2023 cuando Melissa recibió un puñetazo en la cabeza y decidió poner fin a la relación, denunciándolo por primera vez. Sin embargo, el proceso se convirtió en un ir y venir entre distintas instituciones.

Finalmente, se levantó una denuncia por lesiones leves, aunque su psicóloga le recomendó que se reclasificara como intento de feminicidio.

TE PUEDE INTERESAR: Restablecen en Torreón más de 2 mil 500 luminarias dañadas por lluvias

El hostigamiento de su expareja continuó aproximadamente un año y medio después de la ruptura y se intensificó en mayo pasado, cuando Luis publicó videos íntimos de Melissa en redes sociales, sin su consentimiento.

“Él los tenía guardados... Los empezó a pasar a mis amigos, a otras personas. En la prepa todos lo traían y se la pasaban viéndome raro. Yo iba pasando y las niñas me decían: ‘oye, amiga, tú eres la del video’, lo gritaban”.

Melissa interpuso una denuncia en la Fiscalía, pero lamentó que no se procesara bajo el amparo de la Ley Olimpia. Además, denunció que, al presentar su denuncia, fue víctima de estigmatización y revictimización por parte de las autoridades.

“Me pasaron con una agente del Ministerio Público y me regañó, que cómo se me ocurría grabarme. Me mandaron al Centro de Justicia y lo mismo, me regañaron”, contó. También sufrió violencia institucional, pues la enviaban de una dependencia a otra sin resolver su caso.

Desde 2019, únicamente hay registro de seis sentencias relacionadas con delitos cometidos bajo el marco de la Ley Olimpia, según datos del Poder Judicial de Coahuila obtenidos vía solicitud de información.

Actualmente, Melissa acude a terapia. Recordó que cuando le entregaron un violentómetro para medir el nivel de violencia que ha sufrido, lo único que no alcanzó a marcar fue el último nivel: feminicidio.

Aunque existe una orden de restricción, las autoridades no han logrado frenar el hostigamiento y las agresiones de su expareja. La Policía Cibernética tampoco ha conseguido eliminar los videos de las redes.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC prepara proyecto contra inundaciones en Camporredondo

Melissa subrayó las dificultades y la revictimización que enfrentó al buscar justicia, así como la indiferencia de las autoridades y la falta de apoyo institucional. Además, narró que el hostigamiento la obligó a cambiar sus planes educativos y a vivir con miedo constante.

“Cerré mis redes sociales, cambié de número de teléfono. Los videos y fotos los usa como extorsión y chantaje, y siguen circulando. Quiero que me dejen de molestar y que a otras no les pase lo mismo”, exigió.