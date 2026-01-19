Torreón: Deterioro del río Nazas coloca a México bajo escrutinio internacional

TORREÓN, COAH.- Las omisiones del Estado mexicano en la conservación del río Nazas han derivado en un conflicto de carácter internacional, luego de que organizaciones ciudadanas llevaran el caso ante instancias multilaterales por el deterioro acumulado del cauce y la falta de una respuesta gubernamental efectiva, denunció Luis Pedroza, asesor legal de la estrategia ciudadana Nazas Vivo.

El abogado explicó que la situación ha generado preocupación tanto en la región de La Laguna como en organismos internacionales, al considerar que la inacción pone en riesgo el equilibrio ecológico del río, así como la salud y el bienestar de miles de familias que dependen directa o indirectamente de sus recursos hídricos.

Nazas Vivo es una iniciativa ciudadana que busca el restablecimiento del flujo natural del río Nazas, particularmente en el tramo que permanece seco desde 1947 tras la construcción del sistema de presas en la cuenca alta.

A través de campañas de concientización, documentación técnica y acciones legales, el movimiento exige la recuperación de un caudal ecológico que permita revivir el lecho del río y mitigar el impacto ambiental sobre el acuífero regional.

Pedroza detalló que el movimiento está integrado por ambientalistas, académicos, expertos y personas afectadas, quienes han documentado la degradación del río y presentado propuestas técnicas para su rehabilitación, con el objetivo de incidir en políticas públicas y lograr compromisos reales por parte de las autoridades.

Hasta ahora, el único avance concreto ha sido que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio entrada al documento de solicitud para que el agua vuelva a correr por el Nazas, advirtiendo la necesidad de realizar estudios detallados sobre la recarga de los mantos freáticos.

Estos estudios, subrayó, permitirían contar con diagnósticos precisos y diseñar estrategias efectivas de recuperación con la participación del gobierno y la sociedad civil.

La problemática alcanzó dimensión internacional el pasado 2 de septiembre de 2025, cuando el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo intergubernamental de América del Norte creado en el marco del ahora T-MEC, acusó recibo en Montreal, Canadá, de la petición interpuesta por la asociación civil sobre el deterioro de la cuenca baja del río Nazas en Durango y Coahuila. Este hecho obliga al Estado mexicano a rendir cuentas ante instancias multilaterales.

No obstante, el Gobierno de México solicitó una prórroga para presentar su respuesta ante la CCA, originalmente prevista para el 8 de enero, la cual fue reprogramada al 9 de febrero tras la petición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El retraso ha generado inquietud entre los activistas, quienes advierten que postergar decisiones agrava la crisis ecológica y social en la región.

Pedroza precisó que esta es la única ampliación de plazo permitida, por lo que, de no presentarse el informe en tiempo, el procedimiento deberá resolverse sin la postura oficial del gobierno federal.

Paralelamente, Nazas Vivo promovió un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las omisiones del Estado mexicano en la conservación del río, al considerar que el deterioro ambiental vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua y a un medio ambiente sano. Se prevé que este organismo emita una respuesta durante el mes de marzo.

Ambos procesos legales, interpuestos entre agosto y septiembre del año pasado, buscan sentar precedentes en la defensa de los derechos ambientales y humanos, así como impulsar la atención urgente de las autoridades para la recuperación del río Nazas, un símbolo histórico, ambiental y cultural de La Laguna.