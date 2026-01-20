Torreón: Frente frío 30 provoca descenso de temperatura en la región

TORREÓN, COAH.- El frente frío número 30 ingresó este martes a la región Laguna, generando lluvias ligeras, nubosidad y un descenso en las temperaturas, con mínimas que oscilarán entre los 9 y 13 grados centígrados a lo largo de la semana, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez, detalló que, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones que comenzaron desde la noche del lunes únicamente han ocasionado encharcamientos leves, sin reportes de afectaciones mayores.

No obstante, señaló que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se mantiene vigilancia permanente en distintos puntos de la ciudad para atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones climatológicas.

Juárez Llanas indicó que el Operativo Abrigo continúa activo y reforzado mediante rondines constantes, con el objetivo de brindar apoyo a personas en situación de calle y atender reportes ciudadanos relacionados con el frío.