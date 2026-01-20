Torreón: Frente frío 30 provoca descenso de temperatura en la región

Torreón
/ 20 enero 2026
    Torreón: Frente frío 30 provoca descenso de temperatura en la región
    Las bajas temperaturas continuarán a lo largo de la semana en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Se esperan mínimas de hasta 9 grados durante la semana, informó Protección Civil

TORREÓN, COAH.- El frente frío número 30 ingresó este martes a la región Laguna, generando lluvias ligeras, nubosidad y un descenso en las temperaturas, con mínimas que oscilarán entre los 9 y 13 grados centígrados a lo largo de la semana, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Juárez, detalló que, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones que comenzaron desde la noche del lunes únicamente han ocasionado encharcamientos leves, sin reportes de afectaciones mayores.

No obstante, señaló que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se mantiene vigilancia permanente en distintos puntos de la ciudad para atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones climatológicas.

Juárez Llanas indicó que el Operativo Abrigo continúa activo y reforzado mediante rondines constantes, con el objetivo de brindar apoyo a personas en situación de calle y atender reportes ciudadanos relacionados con el frío.

$!La nubosidad se mantendrá durante este martes y parte del miércoles.
La nubosidad se mantendrá durante este martes y parte del miércoles. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Añadió que se esperan vientos en calma, con rachas aproximadas de hasta 20 kilómetros por hora, así como la continuidad de lluvias entre la tarde-noche de este martes y la mañana del miércoles, con precipitaciones estimadas entre 5 y 10 milímetros. La nubosidad, precisó, se mantendrá durante gran parte del martes.

Para jueves y viernes se pronostican condiciones más despejadas, aunque el sábado podría registrarse nuevamente nubosidad acompañada de lluvia.

Ante este panorama, Protección Civil recomendó a la población conducir con precaución debido al asfalto húmedo, mantenerse informada a través de reportes meteorológicos oficiales y tomar medidas preventivas para protegerse del frío y la lluvia, a fin de evitar enfermedades.

Finalmente, el funcionario pidió la colaboración ciudadana para reportar a personas en situación vulnerable a los números 871 712 00 66 de Protección Civil y Bomberos, al 073 de Atención Ciudadana, y al 911 en caso de emergencias.

Recordó que los albergues permanentes se encuentran ubicados en Prolongación Degollado sin número, entre avenida Delicias y bulevar Revolución; en el DIF Nueva Rosita, en bulevar Independencia número 2233, colonia Nueva Rosita; y en el Auditorio Municipal, en la calle Degollado número 745, colonia Luis Echeverría Álvarez.

