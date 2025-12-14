Torreón: Funcionarias dialogan sobre retos y avances de la mujer en el servicio público

Torreón
/ 14 diciembre 2025
    Estos encuentros buscan fomentar la sororidad, solidaridad y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. FOTO: CORTESÍA

Participaron la directora del Centro de Justicia Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer y Protección Civil del Estado

Torreón, Coah.— Esta semana, la directora del Centro de Justicia Municipal (CJM), Martha Rodríguez Romero, participó en un encuentro con representantes del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMM) y con la coordinadora regional de Protección Civil del Estado, en el que se abordaron los principales retos que enfrentan las mujeres en el ejercicio del servicio público.

Durante el diálogo, Rodríguez Romero destacó la importancia de llevar este tipo de pláticas al personal municipal, con el objetivo de generar conciencia sobre el papel actual de la mujer dentro de la función pública, así como fomentar la sororidad, la solidaridad y la responsabilidad en el desempeño de sus labores.

En el encuentro también se reconoció el impulso que el alcalde Román Alberto Cepeda González ha brindado a las políticas municipales enfocadas en el empoderamiento, la empatía y el respeto hacia las mujeres, promoviendo entornos seguros y oportunidades de crecimiento dentro de la Administración Pública.

“Su respaldo ha sido clave para fortalecer programas y acciones que permiten que más mujeres accedan a posiciones de liderazgo y toma de decisiones”, señaló la directora del CJM.

Rodríguez Romero reafirmó además la relevancia de estos espacios de diálogo, donde las mujeres pueden compartir experiencias, construir estrategias, fortalecer alianzas y visibilizar el valor de su labor en el ámbito público.

$!Durante el diálogo reconocieron la apertura del gobierno municipal para impulsar políticas de empoderamiento femenino.
FOTO: CORTESÍA

Por su parte, Amira Lucía Darwich García, directora del Instituto Municipal de la Mujer, destacó que este encuentro representa un paso más en la construcción de una administración sensible, equitativa y comprometida con el impulso de la capacidad femenina en todos los niveles del servicio público.

En tanto, Claudia Verónica González Díaz, coordinadora regional de Protección Civil del Estado, subrayó la importancia de que más mujeres accedan a posiciones estratégicas dentro de áreas operativas, lo que consideró un avance significativo hacia la equidad y el reconocimiento de las capacidades más allá del género.

Temas


Mujeres
Funcionarios públicos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

