Torreón: IMM retomará memorial de víctimas de feminicidio junto a Madres Poderosas

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón anunció un ambicioso plan para reforzar su alianza con diversas colectivas feministas a partir de 2026.

Esta estrategia busca maximizar la coordinación, atención y eficacia de las acciones municipales destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Activan más de 100 refugios en Coahuila ante la llegada de frentes fríos

La directora del IMM, Amira Darwich, detalló que se han intensificado los encuentros con agrupaciones de la sociedad civil para escuchar directamente sus propuestas y necesidades específicas, las cuales abarcan desde el acompañamiento a víctimas e infancias hasta procesos comunitarios.

Darwich subrayó que, aunque las demandas son diversas, existe una coincidencia general en la urgencia de trabajar de manera coordinada para obtener resultados contundentes.

”El Instituto de la Mujer es la casa de todas, y aquí las colectivas tienen un lugar para plantear sus inquietudes y colaborar”, afirmó la funcionaria, destacando el IMM como un espacio abierto para la construcción de políticas efectivas de la mano de la sociedad civil organizada.

Como muestra de este compromiso, el Instituto retomará desde cero el proyecto del memorial para víctimas de feminicidio, en estrecha coordinación con la colectiva Madres Poderosas.

La directora aseguró que 2026 marcará un año de profundización en el acompañamiento, la prevención y el trabajo transversal a través de una agenda conjunta y un diálogo constante.