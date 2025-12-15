Torreón: IMM retomará memorial de víctimas de feminicidio junto a Madres Poderosas

Torreón
/ 15 diciembre 2025
    Torreón: IMM retomará memorial de víctimas de feminicidio junto a Madres Poderosas
    El memorial forma parte de las acciones simbólicas y de acompañamiento impulsadas por el IMM. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El proyecto será reiniciado desde cero en coordinación con la colectiva, como parte del fortalecimiento del trabajo conjunto con organizaciones feministas

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón anunció un ambicioso plan para reforzar su alianza con diversas colectivas feministas a partir de 2026.

Esta estrategia busca maximizar la coordinación, atención y eficacia de las acciones municipales destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Activan más de 100 refugios en Coahuila ante la llegada de frentes fríos

La directora del IMM, Amira Darwich, detalló que se han intensificado los encuentros con agrupaciones de la sociedad civil para escuchar directamente sus propuestas y necesidades específicas, las cuales abarcan desde el acompañamiento a víctimas e infancias hasta procesos comunitarios.

Darwich subrayó que, aunque las demandas son diversas, existe una coincidencia general en la urgencia de trabajar de manera coordinada para obtener resultados contundentes.

”El Instituto de la Mujer es la casa de todas, y aquí las colectivas tienen un lugar para plantear sus inquietudes y colaborar”, afirmó la funcionaria, destacando el IMM como un espacio abierto para la construcción de políticas efectivas de la mano de la sociedad civil organizada.

Como muestra de este compromiso, el Instituto retomará desde cero el proyecto del memorial para víctimas de feminicidio, en estrecha coordinación con la colectiva Madres Poderosas.

La directora aseguró que 2026 marcará un año de profundización en el acompañamiento, la prevención y el trabajo transversal a través de una agenda conjunta y un diálogo constante.

Temas


Mujeres
Seguridad
Violencia De Género

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
Elementos de seguridad realizan recorridos de vigilancia en la franja fronteriza de Coahuila como parte de los operativos permanentes.

Coahuila registra en 2025 la cifra más baja de muertes de migrantes en una década
Esclavo del sistema

Esclavo del sistema

true

Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’
true

El reto de combatir la extorsión en año electoral
true

El oro del Rin y la tentación del caudillo: la disputa entre el poder y el amor
true

La narcopolítica no sólo es morena, también es azul