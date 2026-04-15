Torreón: inaugura Román Cepeda techumbre y renueva espacio deportivo en Villa California

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Torreón
/ 15 abril 2026
    Torreón: inaugura Román Cepeda techumbre y renueva espacio deportivo en Villa California
    Román cepeda encabezó la entrega de una techumbre y rehabilitación de cancha. CORTESÍA

Autoridades despliegan la brigada ‘El Alcalde y su equipo en tu colonia hacen más’

TORREÓN, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer la infraestructura social, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este miércoles la entrega de una nueva techumbre y la rehabilitación integral de una cancha deportiva en la colonia Villa California.

El evento también sirvió como marco para el despliegue de la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacen más”, mediante la cual se acercaron servicios y apoyos a las familias del sector y zonas aledañas.

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Durante la jornada, el Presidente Municipal, acompañado por su esposa Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, entregó aparatos de movilidad, entre ellos sillas de ruedas, andadores y bastones, destinados a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

En su mensaje, Cepeda González subrayó que, desde el inicio de su administración en 2022, el compromiso con Torreón se ha traducido en resultados tangibles y presencia constante en las colonias.

“Cumplimos con esta techumbre y esta cancha, trayendo además todos los servicios municipales para atender de frente las necesidades de la población”, afirmó.

El edil reconoció que, aunque el tiempo representa un desafío, la determinación por transformar la ciudad se mantiene firme. Destacó que su administración ha impulsado una política pública enfocada en la construcción de más de 100 techumbres y el rescate de espacios públicos.

“Estos lugares no solo son para el deporte o la convivencia; también son piezas clave en nuestra estrategia de prevención y seguridad para reconstruir el tejido social”, señaló.

$!Durante el evento se entregaron aparatos de movilidad a personas con discapacidad.
Durante el evento se entregaron aparatos de movilidad a personas con discapacidad. CORTESÍA

En materia de seguridad, el alcalde puntualizó que Torreón se posiciona como la segunda ciudad más segura del país entre las de más de 500 mil habitantes, mientras que Coahuila destaca como el estado más seguro del norte de México, gracias a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Cepeda González reafirmó que esta colaboración ha permitido atender rezagos históricos en obra pública. “Somos el gobierno que más pozos de agua ha perforado, el que más plazas ha rehabilitado y el que mayor inversión ha destinado a drenaje y pavimentación. Nuestra ruta la marca la voz ciudadana”, enfatizó.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, informó que se han construido más de 70 techumbres y se proyecta cerrar el año con al menos 100. Indicó que, al inicio de la administración, existían únicamente 40 estructuras de este tipo.

Sobre la obra en Villa California, detalló que se cubrieron 610 metros cuadrados, se instaló iluminación LED, malla ciclónica y se renovó completamente el firme de concreto y los tableros.

En representación del Gobierno del Estado, José Inés Sánchez Aguilar, coordinador de Mejora Coahuila, destacó la cercanía del alcalde con la ciudadanía, al asegurar que Torreón cuenta con un liderazgo comprometido con la población.

El diputado Felipe González Miranda señaló que esta labor conjunta contribuye a elevar la competitividad de la ciudad y mejorar el bienestar en las colonias.

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Finalmente, la vecina Ruth Martínez Villegas agradeció la intervención: “Alcalde, su equipo nos brinda soluciones y la certeza de que somos escuchados”.

Al evento también asistieron el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna, la regidora Dora Elia Salinas y el jefe de Gabinete, Ariel Martínez Mendoza.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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