Torreón inicia inscripciones para sus Cursos de Verano 2026; esperan a mil niños

TORREÓN, COAH.- El Municipio de Torreón lanzó los Cursos de Verano 2026, un programa que del 3 al 21 de agosto ofrecerá actividades deportivas, culturales y recreativas para mil niñas y niños de entre 6 y 12 años en cinco sedes de la ciudad. La estrategia será coordinada por DIF Torreón, el Instituto Municipal del Deporte (IMD), el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y la Dirección de Turismo, con el objetivo de brindar espacios seguros durante el periodo vacacional.

El programa incluirá disciplinas como natación, básquetbol, box, lucha olímpica, tochito, gimnasia, baile y ejercicios funcionales, además de talleres de dibujo, pintura, manualidades y teatro. Como parte de las actividades culturales, los menores realizarán recorridos a museos municipales y al Puerto Noas mediante el Teleférico, además de dinámicas relacionadas con la historia, gastronomía y tradiciones de Torreón. Las sedes serán el Multideportivo Oriente, Línea Verde, Multideportivo Jabonera, Gimnasio Alamedas y Auditorio Municipal, con horarios de 9:00 a 13:00 horas. La cuota de recuperación será de 300 pesos e incluye playera, morral, termo y refrigerio. El programa también contempla pláticas de prevención y seguridad con dependencias como Seguridad Pública, Bomberos, SIMAS Torreón, Medio Ambiente y Vialidad. Cada sede contará con personal médico y botiquín de primeros auxilios.

Las inscripciones iniciarán este sábado 25 de julio en las sedes participantes, de 9:00 a 13:00 horas, y continuarán de lunes a viernes hasta agotar espacios.