Torreón inicia proceso para cerrar concesión histórica del servicio de limpieza

TORREÓN, COAH.— La Comisión de Gobernación y Reglamentación del Ayuntamiento de Torreón aprobó este miércoles, por unanimidad y de manera preliminar, el inicio del proceso de entrega-recepción para concretar la extinción legal de la actual concesión del servicio público de limpieza, vigente desde 1994 y prorrogada en 2011.

El procedimiento involucra todas las etapas del manejo de residuos sólidos urbanos: barrido, recolección, traslado, disposición final en el relleno sanitario, así como la incineración o confinamiento de residuos bioquímicos. También comprende la operación del sistema integral de limpieza municipal.

El convenio se formaliza entre el Municipio de Torreón y la empresa Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V., subsidiaria de PASA, con el fin de dar inicio a los trabajos administrativos que permitirán concluir la concesión actual, ante el reciente fallo que adjudica el nuevo contrato a dos empresas diferentes.

Natalia Fernández Martínez, presidenta de la Comisión, explicó que el acuerdo marca el arranque del proceso jurídico y operativo necesario para cerrar todos los asuntos pendientes. Añadió que la síndica de mayoría iniciará la notificación oficial a la concesionaria, donde se establecerán tiempos, lineamientos y obligaciones para una entrega ordenada.

La edil destacó que el procedimiento debe desarrollarse con precisión y transparencia, garantizando que el Municipio reciba en condiciones óptimas los bienes, predios, equipos y responsabilidades asociadas al servicio.

Asimismo, informó que ya se integra un comité especial que supervisará la revisión de predios, bienes muebles e inmuebles, activos y condiciones operativas que deberán ser entregados. Tras estas primeras etapas, el asunto será turnado al Cabildo para su votación definitiva.

Posteriormente se instalará formalmente el Comité de entrega-recepción, encargado de los procedimientos administrativos que permitan registrar la extinción de la concesión en el Registro Público. El objetivo es que este trámite quede concluido a más tardar el 31 de marzo de 2026.

A la sesión acudieron todos los integrantes de la Comisión: Gabriel Francisco Pedro, Luis Jorge Cuerda Serna, Raúl Alejandro Garza del Valle y Sergio Lara Galván, además de la síndica de vigilancia María del Socorro Aguilar Pérez.