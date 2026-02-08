Torreón: inicia rescate del edificio histórico para crear el Centro Cultural del Norte

Torreón
/ 8 febrero 2026
    Torreón: inicia rescate del edificio histórico para crear el Centro Cultural del Norte
    Comienzan los trabajos de rehabilitación del inmueble que dará vida al Centro Cultural del Norte. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El antiguo plantel Juan de la Cruz Borrego será rehabilitado para convertirse en un nuevo polo cultural en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el inicio de los trabajos de rehabilitación del antiguo edificio que albergó la escuela Juan de la Cruz Borrego, comenzó formalmente el proyecto del Centro Cultural del Norte, uno de los recintos culturales más importantes que se proyectan para la región norte del país.

Esta iniciativa forma parte de la visión del alcalde Román Alberto Cepeda González para fortalecer la educación y la cultura en Torreón, mediante la recuperación de espacios históricos y su adaptación a las necesidades actuales de la comunidad.

Autoridades supervisan las primeras intervenciones en el edificio histórico.
Autoridades supervisan las primeras intervenciones en el edificio histórico. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), Antonio Méndez Vigatá, señaló que el objetivo es acercar el arte, la música y las expresiones culturales a todos los sectores de la ciudad, consolidando este espacio como un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y personas adultas interesadas en la formación artística y cultural.

El inmueble cuenta con un predio de 12 mil 240 metros cuadrados, de los cuales 2 mil 750 corresponden a áreas verdes, mientras que el edificio ocupa una superficie de 4 mil 960 metros cuadrados. Actualmente se trabaja en su rehabilitación integral para rescatar su valor histórico y dotarlo de infraestructura moderna.

El Centro Cultural del Norte contará con tecnología de vanguardia, incluyendo un estudio de grabación para video y multimedia, además de talleres y clases de danza, cerámica, pintura, grabado, artes escénicas, dibujo, música y literatura, así como un salón de usos múltiples que permitirá una programación cultural diversa.

El inmueble será adaptado para actividades artísticas, educativas y comunitarias.
El inmueble será adaptado para actividades artísticas, educativas y comunitarias. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Méndez Vigatá destacó que la política cultural municipal prioriza la inclusión y la accesibilidad, por lo que el recinto operará con horarios ampliados: turno matutino para personas adultas y vespertino para niñas, niños y jóvenes. A ello se suma su ubicación estratégica, con óptima conectividad al transporte público.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, informó que las primeras acciones se enfocan en rescatar elementos originales del edificio como colores, vitrales y mosaicos, respetando los lineamientos de conservación histórica.

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dio cuenta de las obras.
El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dio cuenta de las obras.

Asimismo, se modernizarán las instalaciones hidrosanitarias, los sanitarios y se realizarán adecuaciones tecnológicas para contar con internet de alta velocidad y un sistema de videovigilancia. Se estima que los trabajos concluyan en un plazo aproximado de seis meses.

