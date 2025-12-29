Torreón: intensifican trabajos de limpieza en espacios emblemáticos

Torreón
/ 29 diciembre 2025
    Las labores incluyen limpieza diaria y retiro constante de desechos en el primer cuadro de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Servicios Públicos refuerza el mantenimiento de monumentos y contenedores de basura

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana, la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Torreón intensificó los trabajos de limpieza y mantenimiento en monumentos históricos y espacios públicos emblemáticos de la ciudad, especialmente durante la temporada decembrina.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que estas labores, realizadas a través del programa La Ola, tienen como objetivo preservar la identidad del municipio y garantizar que los principales puntos de referencia se mantengan en óptimas condiciones ante el incremento de visitantes durante las fiestas de fin de año.

$!El obelisco a Benito Juárez recibió mantenimiento especial por su alta afluencia de visitantes.
El obelisco a Benito Juárez recibió mantenimiento especial por su alta afluencia de visitantes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Destacó que para el alcalde Román Alberto Cepeda González es una prioridad conservar los monumentos representativos de Torreón, ya que forman parte de la historia y el patrimonio de la ciudad.

Entre los sitios atendidos se encuentran los monumentos ubicados en la Calzada Colón, así como el obelisco a Benito Juárez, localizado en la Plaza Juárez, zonas que registran una mayor afluencia por la iluminación navideña y que se han convertido en escenarios frecuentes para fotografías de las familias laguneras.

Villarreal Cuéllar señaló que, además de estas acciones, se mantiene la limpieza diaria y el mantenimiento de los contenedores de basura en el primer cuadro de la ciudad, con el retiro constante de desechos.

$!Las labores incluyen limpieza diaria y retiro constante de desechos en el primer cuadro de la ciudad.
Las labores incluyen limpieza diaria y retiro constante de desechos en el primer cuadro de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Cuidemos juntos estos lugares que nos representan; la colaboración de todos es fundamental para mantener limpios estos espacios que son parte esencial de nuestra historia”, expresó.

Finalmente, reiteró que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, y aseguró que el personal de La Ola continuará trabajando de manera permanente en los espacios públicos durante el periodo vacacional.

