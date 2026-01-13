Torreón invertirá mil 600 mdp en obras sin adquirir deuda

Torreón
/ 13 enero 2026
    Torreón invertirá mil 600 mdp en obras sin adquirir deuda
    El alcalde Román Alberto Cepeda presentó el programa de obras que transformará la movilidad y los espacios públicos de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El plan contempla movilidad, cultura, deporte y espacios públicos como ejes del desarrollo municipal

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda anunció que durante 2026 el municipio desarrollará un amplio paquete de obras de infraestructura urbana con una inversión aproximada de mil 600 millones de pesos, sin recurrir a endeudamiento.

El edil explicó que este programa será posible gracias al fortalecimiento de los ingresos propios, producto de una recaudación eficiente y responsable, además de la expectativa de contar con el respaldo del Gobierno del Estado para potenciar el alcance de los proyectos.

Entre las obras más relevantes destaca el Paso Vial El Campesino, cuya construcción iniciará en mayo y tiene como objetivo resolver los problemas de movilidad en el cruce del periférico con la antigua carretera a San Pedro, uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

Asimismo, se concluirá la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida, que contempla la ampliación de un segundo carril lateral en el bulevar La Nogalera, desde el fraccionamiento Las Isabeles hasta el periférico, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial.

En el ámbito cultural, el alcalde informó que está por iniciar la rehabilitación del inmueble donde se instalará el Centro Cultural del Norte, proyecto que forma parte del denominado Distrito Revolución. Esta estrategia incluye la conexión peatonal entre el Bosque Venustiano Carranza y la unidad deportiva Nazario Ortiz Garza, con el fin de integrar espacios públicos y fortalecer la convivencia social.

Como parte de este mismo plan, se contempla la remodelación o ampliación del Estadio de la Revolución, ícono deportivo de Torreón, con una inversión mixta que combinará recursos públicos y privados, orientada a atraer eventos de mayor nivel y detonar beneficios económicos para la ciudad.

Cepeda González agregó que también se llevará a cabo la rehabilitación de cien plazas públicas, con prioridad en aquellas ubicadas en colonias con mayor rezago urbano, además de otras obras viales de menor escala.

Temas


inversiones
obras públicas

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

