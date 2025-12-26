Torreón: Invitan a ciudadanos a reportar luminarias apagadas para reforzar la seguridad

Con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana y vial en Torreón, la Dirección General de Servicios Públicos exhortó a la población a reportar de manera oportuna cualquier falla en el alumbrado público, como luminarias apagadas o con desperfectos en calles, avenidas y espacios públicos.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, destacó que el correcto funcionamiento de las luminarias es fundamental para prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, especialmente durante la noche. Añadió que una iluminación adecuada también incide de manera positiva en la reducción de delitos.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Unidad de Prevención y CCI Laguna unen esfuerzos contra la violencia

Señaló que los espacios bien iluminados favorecen además la actividad física, la convivencia social y el uso responsable de las áreas públicas, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los torreonenses. En este sentido, subrayó la importancia de la participación ciudadana para informar sobre cualquier desperfecto, ya que estos reportes permiten a la autoridad atender con mayor rapidez y precisión las zonas afectadas.

Villarreal Cuéllar explicó que, al detectar luminarias apagadas, intermitentes o dañadas, la ciudadanía puede realizar su reporte de forma sencilla enviando un mensaje vía WhatsApp al número 871 755 9516. Para agilizar la atención, solicitó incluir una fotografía de la luminaria, así como la dirección y la ubicación exacta del sitio donde se presenta el problema.