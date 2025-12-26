Torreón: Invitan a ciudadanos a reportar luminarias apagadas para reforzar la seguridad

Torreón
/ 26 diciembre 2025
    Torreón: Invitan a ciudadanos a reportar luminarias apagadas para reforzar la seguridad
    Una correcta iluminación contribuye a disminuir la incidencia delictiva. FOTO: CORTESÍA

El objetivo es fortalecer la seguridad ciudadana y vial en el municipio

Con el propósito de reforzar la seguridad ciudadana y vial en Torreón, la Dirección General de Servicios Públicos exhortó a la población a reportar de manera oportuna cualquier falla en el alumbrado público, como luminarias apagadas o con desperfectos en calles, avenidas y espacios públicos.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, destacó que el correcto funcionamiento de las luminarias es fundamental para prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, especialmente durante la noche. Añadió que una iluminación adecuada también incide de manera positiva en la reducción de delitos.

Señaló que los espacios bien iluminados favorecen además la actividad física, la convivencia social y el uso responsable de las áreas públicas, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las y los torreonenses. En este sentido, subrayó la importancia de la participación ciudadana para informar sobre cualquier desperfecto, ya que estos reportes permiten a la autoridad atender con mayor rapidez y precisión las zonas afectadas.

Villarreal Cuéllar explicó que, al detectar luminarias apagadas, intermitentes o dañadas, la ciudadanía puede realizar su reporte de forma sencilla enviando un mensaje vía WhatsApp al número 871 755 9516. Para agilizar la atención, solicitó incluir una fotografía de la luminaria, así como la dirección y la ubicación exacta del sitio donde se presenta el problema.

$!Los espacios bien iluminados generan mayor seguridad para peatones y automovilistas.
Los espacios bien iluminados generan mayor seguridad para peatones y automovilistas. FOTO: CORTESÍA

Finalmente, indicó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, de trabajar de manera cercana con la ciudadanía para mejorar los servicios públicos y fortalecer la seguridad en el municipio.

