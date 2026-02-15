Torreón: Llevan campaña de salud gratuita al Centro Comunitario Nueva California
La jornada busca acercar servicios médicos preventivos y de atención a la ciudadanía
Con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos y de atención a la ciudadanía, la Administración Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, puso en marcha una campaña de salud en el Centro Comunitario Nueva California.
La jornada se realiza los martes y jueves, en un horario de 09:00 a 12:00 horas, en las instalaciones ubicadas sobre el bulevar El Faro número 730, en la colonia Villa California.
El director general de la dependencia, Héctor Estrada Baca, informó que esta actividad forma parte de las acciones permanentes impulsadas por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientadas a fortalecer el bienestar y la calidad de vida de las familias, además de contribuir a su economía.
Explicó que mediante estas jornadas se busca fomentar la prevención y la detección oportuna de enfermedades, así como brindar orientación en materia de salud reproductiva, especialmente en sectores que requieren mayor acceso a este tipo de servicios.
Durante la campaña se ofrecen de manera gratuita diversos servicios, entre ellos la toma de presión arterial, medición de glucosa —que debe realizarse en ayuno—, consultas presenciales y acciones de planificación familiar, con personal capacitado para atender a la población.
Asimismo, se realiza la entrega de preservativos y la colocación de implante subdérmico. También se ofrece la toma de Papanicolau y pruebas de VPH por PCR, estos últimos servicios disponibles únicamente los días jueves.
Finalmente, Estrada Baca invitó a la ciudadanía a aprovechar estos servicios gratuitos. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 203 3343.