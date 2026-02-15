Torreón: Llevan campaña de salud gratuita al Centro Comunitario Nueva California

Con el objetivo de acercar servicios médicos preventivos y de atención a la ciudadanía, la Administración Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Social, puso en marcha una campaña de salud en el Centro Comunitario Nueva California.

La jornada se realiza los martes y jueves, en un horario de 09:00 a 12:00 horas, en las instalaciones ubicadas sobre el bulevar El Faro número 730, en la colonia Villa California.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón refuerza seguridad en transporte público con capacitación contra la violencia de género

El director general de la dependencia, Héctor Estrada Baca, informó que esta actividad forma parte de las acciones permanentes impulsadas por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientadas a fortalecer el bienestar y la calidad de vida de las familias, además de contribuir a su economía.

Explicó que mediante estas jornadas se busca fomentar la prevención y la detección oportuna de enfermedades, así como brindar orientación en materia de salud reproductiva, especialmente en sectores que requieren mayor acceso a este tipo de servicios.