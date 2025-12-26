Torreón: Más de 360 mil personas disfrutaron del Paseo Colón durante 2025

Torreón
/ 26 diciembre 2025
    Torreón: Más de 360 mil personas disfrutaron del Paseo Colón durante 2025
    Seguridad Pública Municipal realizó actividades interactivas para niñas y niños con enfoque preventivo. FOTO: CORTESÍA

Varias dependencias municipales participaron activamente en el corredor dominical

El Paseo Colón se consolidó durante este 2025 como uno de los principales puntos de encuentro para las familias laguneras y visitantes, gracias a la amplia oferta de actividades artísticas, culturales, deportivas y comerciales que se desarrollaron a lo largo del año, por lo que registró una afluencia aproximada de más de 360 mil asistentes.

El director general de Desarrollo Social, Héctor Iván Estrada Baca, informó que diversas dependencias municipales participaron activamente en este corredor, entre ellas el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), que promovió la lectura, el arte y la historia mediante el bazar del libro, recorridos en tranvía, áreas de exposición y la venta de arte, antigüedades y artesanías.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Más de 5 mil 600 niños aprenden educación vial en la Bici Escuelita

Además, de las direcciones de Tránsito y Vialidad, Movilidad Urbana, Medio Ambiente, Salud Municipal, y el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), entre otras dependencias.

En el cuidado a la salud por ejemplo, los visitantes pudieron recibir de manera gratuita atención médica general, toma de signos vitales, pruebas rápidas de antígeno prostático y VIH, así como servicios veterinarios para perros y gatos.

Por su parte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal participaron con un módulo interactivo donde las niñas y niños conocieron a los agentes caninos, utilizaron la vestimenta policial y realizaron actividades lúdicas que les permitieron acercarse al trabajo de los cuerpos de seguridad.

El funcionario agregó que la Dirección de Protección Civil y Bomberos también participó en el Paseo, dando a conocer la importancia de su labor mediante dinámicas que permitieron a los menores experimentar el rol de estos servidores públicos.

A través de la Dirección de Turismo, se realizaron diversos concursos que enaltecieron la gastronomía lagunera y los puntos emblemáticos de la ciudad, y el IMM coordinó el corredor del Paseo de las Emprendedoras, donde se ofrecieron productos como manualidades, repostería, bebidas, alimentos artesanales, bisutería y otros artículos. Asimismo, personal de SIMAS Torreón organizo actividades para que los niños fueran más conscientes sobre el uso racional del agua.

Todas estas actividades permitieron mantener una afluencia promedio de alrededor de 7 mil personas cada domingo, registrando un récord de 12 mil asistentes durante la edición del Día de Muertos, para un total anual que superó los 360 mil visitantes en 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Unidad de Prevención y CCI Laguna unen esfuerzos contra la violencia

Estrada Baca destacó el interés de la Administración Municipal del alcalde Román Alberto Cepeda González por brindar espacios dignos y seguros para la expresión cultural, diversión y convivencia familiar, así como al Gobierno del Estado, comerciantes, asociaciones civiles e instituciones académicas, que permitieron que el Paseo Colón continuara consolidándose como el punto de reunión dominical por excelencia para las familias de toda la Comarca Lagunera.

Temas


Familias
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

