Torreón: Museo de los Metales activa febrero con ciencia, educación y convivencia

Torreón
/ 10 febrero 2026
    Torreón: Museo de los Metales activa febrero con ciencia, educación y convivencia
    El Museo de los Metales presentó su calendario de actividades para febrero. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La agenda incluye paneles, talleres infantiles, actividades cívicas y capacitación docente

TORREÓN, COAH.- El Museo de los Metales dio a conocer su agenda de actividades correspondientes al mes de febrero, la cual contempla una serie de iniciativas orientadas a la divulgación científica, el fortalecimiento académico y la convivencia familiar, dirigidas a distintos sectores de la comunidad lagunera.

Las actividades iniciarán el próximo 12 de febrero con el panel “La Ciencia del Amor”, dirigido a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria. El encuentro se realizará de 10:00 a 12:00 horas en el Vivero Peñoles y requerirá inscripción previa debido al cupo limitado.

TE PUEDE INTERESAR: 4 de cada 10 maestros en Coahuila han sufrido algún tipo de violencia por alumnos o padres: diputada

El 14 de febrero, el Museo abrirá espacio para los más pequeños con el Club de Exploradores de la Ciencia, una actividad pensada para niñas y niños de entre 4 y 11 años, que se desarrollará en las instalaciones del Museo de los Metales, en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

En el rubro académico, el 19 de febrero se llevarán a cabo dos sesiones de la Reunión Informativa del Proyecto Cristal 2026, programadas a las 10:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde. Ambas se realizarán en el Museo y estarán dirigidas a directivos y docentes interesados en sumarse a este esquema educativo.

Como parte de las actividades cívicas, el 20 de febrero a las 10:00 de la mañana se celebrará el Acto Cívico por el Día de la Bandera en el Vivero Peñoles, con la participación de escuelas previamente inscritas.

Hacia el cierre del mes, el 21 de febrero a las 11:00 horas se llevará a cabo el tradicional Sábado de Museo, destinado a grupos visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Participa Saltillo’ arranca rehabilitación de Plaza Maravillas

Finalmente, los días 24 y 26 de febrero, en un horario de 3:00 a 6:00 de la tarde, el Museo de los Metales será sede de la Capacitación del Proyecto Cristal, dirigida exclusivamente a profesores que ya forman parte de este programa de vinculación científica.

