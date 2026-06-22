Detienen a notario por fraude y catean sus oficinas, en Durango

DURANGO, DGO.- Un fuerte despliegue policial sorprendió a vecinos la mañana del domingo 22 de junio en la calle Nogal, Barrio del Calvario, en pleno centro de Durango. Las autoridades estatales ingresaron a la Notaría Pública Número 2 para ejecutar una orden de aprehensión contra su titular, Joaquín “N”.

El fedatario es investigado por un presunto fraude de gran magnitud que habría afectado el patrimonio de múltiples particulares mediante la emisión irregular de escrituras y títulos. Durante el cateo ministerial en el inmueble, fueron requisados expedientes relevantes y una considerable cantidad de efectivo que será analizada como prueba.

El caso, que ha causado conmoción en el gremio y la sociedad por la relevancia del cargo, se definirá este lunes ante un juez de control. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha guardado hermetismo, a la espera de que se presente la imputación formal durante la audiencia inicial.

La audiencia inicial ante el juez de control está programada para este lunes. Durante la diligencia, la Fiscalía formalizará la imputación contra el notario y presentará las pruebas recabadas con el objetivo de lograr su vinculación a proceso. Debido a la investidura del acusado y las graves consecuencias legales que este presunto fraude representa para los dueños de inmuebles en Durango, el caso ha captado la atención y preocupación de la opinión pública local.

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