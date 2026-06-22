Detienen a notario por fraude y catean sus oficinas, en Durango

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen a notario por fraude y catean sus oficinas, en Durango
    Las oficinas ubicadas en el centro de Durango, fueron cateadas por elementos de la Fiscalía General del Estado. SANDRA GÓMEZ

Joaquín ‘N’ habría emitido escrituras y títulos de propiedad de forma irregular

DURANGO, DGO.- Un fuerte despliegue policial sorprendió a vecinos la mañana del domingo 22 de junio en la calle Nogal, Barrio del Calvario, en pleno centro de Durango.

Las autoridades estatales ingresaron a la Notaría Pública Número 2 para ejecutar una orden de aprehensión contra su titular, Joaquín “N”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/prioriza-pronnif-torreon-atencion-constante-ante-denuncias-por-maltrato-infantil-DB21571626

El fedatario es investigado por un presunto fraude de gran magnitud que habría afectado el patrimonio de múltiples particulares mediante la emisión irregular de escrituras y títulos.

Durante el cateo ministerial en el inmueble, fueron requisados expedientes relevantes y una considerable cantidad de efectivo que será analizada como prueba.

$!El sello de asegurado fue colocado en la puerta del inmueble.
El sello de asegurado fue colocado en la puerta del inmueble. SANDRA GÓMEZ

El caso, que ha causado conmoción en el gremio y la sociedad por la relevancia del cargo, se definirá este lunes ante un juez de control.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha guardado hermetismo, a la espera de que se presente la imputación formal durante la audiencia inicial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/el-fraude-inmobiliario-de-torreon-asi-se-robaron-las-ilusiones-FC21547406

La audiencia inicial ante el juez de control está programada para este lunes. Durante la diligencia, la Fiscalía formalizará la imputación contra el notario y presentará las pruebas recabadas con el objetivo de lograr su vinculación a proceso.

Debido a la investidura del acusado y las graves consecuencias legales que este presunto fraude representa para los dueños de inmuebles en Durango, el caso ha captado la atención y preocupación de la opinión pública local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estafas
Notarios
Fraudes

Localizaciones


Durango

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

Selección de los editores
NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad

NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad
El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones
Se estima que los ciberataques en México representan un costo cercano a los 8 mil millones de pesos.

Atrae Mundial fraudes digitales con IA en México

Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso contra tres personas por secuestro de cinco extranjeros en Chihuahua; permanecerán en prisión preventiva.

Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo)
El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó que se abrirá un nuevo periodo de registro para las becas que otorga el Gobierno de México.

¿Cuándo es la nueva fecha de inscripción para estudiantes de la becas Rita Cetina y Benito Juárez?
Pablo fue eliminado de MasterChef México 2026 luego de un reto complicado. Conoce qué pasó, quiénes siguen en competencia y los detalles de la polémica noche.

MasterChef México 2026... ¿quién fue el sexto eliminado oficial de la cocina más famosa?
Messi celebra su gol número 17 en las Copas del Mundo.

¡Histórico! A los 39 años y con 18 goles, Messi se convierte en el máximo anotador en los Mundiales