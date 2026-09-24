Torreón perfila convenio con concesionarios: van por hasta 150 unidades nuevas de transporte

El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que las pláticas con los prestadores buscan establecer un esquema para sustituir de manera gradual parte del parque vehicular y mejorar las condiciones del servicio para los pasajeros.

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón y los concesionarios del transporte público afinan un convenio que podría firmarse la próxima semana, enfocado en concretar la adquisición de entre 100 y 150 camiones nuevos para la ciudad.

Detalló que los trabajos actuales se centran en analizar las especificaciones técnicas de los vehículos para elegir los modelos que atiendan las necesidades de movilidad local.

Asimismo, el alcalde recalcó que la estrategia contempla la incorporación de unidades completamente nuevas y no únicamente la reparación del parque vehicular actual.

Para respaldar el proceso, el Gobierno Municipal fungiría como aval en los convenios, bajo un esquema de responsabilidades compartidas entre la autoridad y los concesionarios.

El edil señaló que uno de los objetivos es mejorar la percepción de los usuarios sobre el servicio colectivo mediante avances en la atención y eficiencia.

Añadió que se busca establecer un esquema que pueda mantenerse más allá de la actual administración municipal, aunque los detalles del acuerdo todavía se encuentran en revisión.

Aunque las condiciones finales siguen pendientes, el munícipe calculó que el convenio podría formalizarse en los próximos días, una vez definidos los modelos de los camiones y los compromisos económicos.

La adquisición inicial representaría el comienzo del proyecto de renovación del transporte urbano, sujeto a los acuerdos definitivos entre la autoridad y los transportistas.

El Ayuntamiento y los concesionarios mantienen las reuniones para determinar las características de las unidades que serían incorporadas al servicio, así como las condiciones económicas del convenio.

La cantidad prevista para esta primera etapa sería de entre 100 y 150 camiones, de acuerdo con lo planteado por el Gobierno Municipal.