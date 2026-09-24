Torreón perfila convenio con concesionarios: van por hasta 150 unidades nuevas de transporte

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    Torreón perfila convenio con concesionarios: van por hasta 150 unidades nuevas de transporte
    Autoridades y prestadores del servicio analizan las especificaciones técnicas para elegir los modelos que mejor atiendan la demanda de movilidad local. ARCHIVO

El Ayuntamiento fungirá como aval financiero para concretar la sustitución gradual del parque vehicular, descartando la simple reparación de los camiones actuales

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón y los concesionarios del transporte público afinan un convenio que podría firmarse la próxima semana, enfocado en concretar la adquisición de entre 100 y 150 camiones nuevos para la ciudad.

El presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que las pláticas con los prestadores buscan establecer un esquema para sustituir de manera gradual parte del parque vehicular y mejorar las condiciones del servicio para los pasajeros.

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Detalló que los trabajos actuales se centran en analizar las especificaciones técnicas de los vehículos para elegir los modelos que atiendan las necesidades de movilidad local.

Asimismo, el alcalde recalcó que la estrategia contempla la incorporación de unidades completamente nuevas y no únicamente la reparación del parque vehicular actual.

Para respaldar el proceso, el Gobierno Municipal fungiría como aval en los convenios, bajo un esquema de responsabilidades compartidas entre la autoridad y los concesionarios.

El edil señaló que uno de los objetivos es mejorar la percepción de los usuarios sobre el servicio colectivo mediante avances en la atención y eficiencia.

Añadió que se busca establecer un esquema que pueda mantenerse más allá de la actual administración municipal, aunque los detalles del acuerdo todavía se encuentran en revisión.

Aunque las condiciones finales siguen pendientes, el munícipe calculó que el convenio podría formalizarse en los próximos días, una vez definidos los modelos de los camiones y los compromisos económicos.

La adquisición inicial representaría el comienzo del proyecto de renovación del transporte urbano, sujeto a los acuerdos definitivos entre la autoridad y los transportistas.

El Ayuntamiento y los concesionarios mantienen las reuniones para determinar las características de las unidades que serían incorporadas al servicio, así como las condiciones económicas del convenio.

La cantidad prevista para esta primera etapa sería de entre 100 y 150 camiones, de acuerdo con lo planteado por el Gobierno Municipal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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