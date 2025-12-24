Torreón: Operativo Abrigo ofrece alojamiento y alimentos calientes a población vulnerable
El operativo está activo las 24 horas con recorridos para atender a personas vulnerables
La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón mantiene activo el Operativo Abrigo, un programa permanente destinado a brindar apoyo, atención y refugio a personas en situación de calle y de vulnerabilidad durante la temporada invernal, cuyas acciones se mantendrán incluso los días 24, 25 y 31 de diciembre.
El director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que este operativo se encuentra activo las 24 horas del día, mediante recorridos constantes para detectar y atender a personas que requieran apoyo ante las bajas temperaturas. Precisó que el programa inició el pasado 1 de diciembre y permanecerá vigente hasta el 21 de marzo, con posibilidad de extenderse en caso de que continúen las condiciones de frío.
“El Operativo Abrigo estará de forma permanente, junto con la atención en los albergues, para que puedan resguardarse todas las personas que así lo necesiten”, señaló el funcionario.
Juárez Llanas detalló que los refugios temporales se localizan en Prolongación Degollado s/n, entre avenida Delicias y bulevar Revolución; en el Auditorio Municipal, ubicado en calle Degollado 745 de la colonia Luis Echeverría Álvarez; y en el DIF Nueva Rosita, sobre bulevar Independencia 2233, colonia Nueva Rosita.
En estos espacios se ofrece un entorno seguro y cálido para pasar la noche, además de servicios como alojamiento nocturno, revisión médica, alimentos y bebidas calientes, con el objetivo de brindar un apoyo integral a quienes más lo necesitan durante esta época del año.
Para reportar a personas en situación de calle, la ciudadanía puede comunicarse al número 871 712 0066 o al 911. El Operativo Abrigo responde a la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González y se realiza de manera coordinada entre Protección Civil y Bomberos, DIF Torreón, Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, Desarrollo Social, Salud Municipal y la Cruz Roja.