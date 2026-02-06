Sería después de mayo la apertura de la frontera de EU al ganado mexicano: Desarrollo Rural de Coahuila

    Coahuila, Sonora y Chihuahua se mantienen libres del gusano barrenador, condición clave para una reapertura gradual del mercado estadounidense. FOTO: CORTESÍA

Autoridades de México y Estados Unidos sostuvieron reunión técnica para analizar la problemática por el gusano barrenador

El secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, informó que la reciente reunión bilateral entre autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), organismos veterinarios, dependencias federales mexicanas, Senasica y representantes de estados exportadores dejó un balance positivo en torno a la contención del gusano barrenador.

El funcionario destacó que durante el encuentro se reconocieron los esfuerzos implementados por México y particularmente por los estados fronterizos exportadores, entre ellos Coahuila, Sonora, Chihuahua y Durango, los cuales se mantienen libres de la plaga.

AVANCES TÉCNICOS Y CONFIANZA INTERNACIONAL

Montemayor Garza explicó que en la reunión se revisaron aspectos técnicos clave como los protocolos de regionalización, el sistema de trampeo, las restricciones de movilización en zonas afectadas y las estrategias sanitarias aplicadas para frenar la dispersión del parásito.

Subrayó que la reducción de casos en el sureste del País ha contribuido a fortalecer la confianza internacional respecto a las medidas implementadas por las autoridades mexicanas.

“En el caso de la posible reapertura vamos a tener otra reunión en mayo; por supuesto que están pensando en una probable reapertura más adelante después de mayo, de manera pausada, e iniciar con Sonora, Chihuahua y Coahuila”, declaró.

El Secretario calificó el encuentro como productivo, al permitir la exposición técnica de los avances sanitarios y los mecanismos de vigilancia que blindan a las entidades exportadoras del norte del País.

REAPERTURA GRADUAL Y BLINDAJE SANITARIO

De acuerdo con el funcionario, las autoridades estadounidenses valoraron positivamente las acciones emprendidas, aunque establecerán un plazo adicional para determinar la reapertura formal de la frontera a la exportación de ganado.

Indicó que entidades como Nuevo León y Tamaulipas enfrentan un escenario más complejo debido a la presencia reciente de casos de gusano barrenador en animales, aun cuando se haya informado su contención.

En ese contexto, Montemayor Garza reiteró que Coahuila continuará reforzando su blindaje sanitario para evitar cualquier riesgo de contagio y ofrecer mayores garantías de trazabilidad y control zoosanitario.

El objetivo, señaló, es consolidar las condiciones que permitan una eventual reapertura a mediados de año, bajo un esquema gradual y con estricta supervisión técnica.

