Torreón: piden apoyo ciudadano para localizar a joven desaparecido en la colonia Vicente Guerrero

TORREÓN, COAH.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila solicitó el apoyo de la población para localizar a Jimmy González Tristán, joven de 22 años que fue visto por última vez el 10 de noviembre de 2025 en la colonia Vicente Guerrero, en Torreón.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Jimmy presenta cara ovalada, ojos grandes de color café, nariz recta y boca mediana con labios gruesos. Tiene complexión delgada, tez blanca y cabello castaño claro, corto y ondulado. Entre sus señas particulares se mencionan lunares en el rostro y cuello en forma de puntos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, botas color caqui y una playera azul cielo. Estos datos fueron proporcionados por la Comisión de Búsqueda, que mantiene activa la difusión del caso en sus redes sociales con el propósito de ampliar el alcance de la información y lograr su localización.