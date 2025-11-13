Torreón: piden apoyo ciudadano para localizar a joven desaparecido en la colonia Vicente Guerrero
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Jimmy González vestía pantalón de mezclilla azul, botas color caqui y playera azul cielo al momento de su desaparición
TORREÓN, COAH.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila solicitó el apoyo de la población para localizar a Jimmy González Tristán, joven de 22 años que fue visto por última vez el 10 de noviembre de 2025 en la colonia Vicente Guerrero, en Torreón.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, Jimmy presenta cara ovalada, ojos grandes de color café, nariz recta y boca mediana con labios gruesos. Tiene complexión delgada, tez blanca y cabello castaño claro, corto y ondulado. Entre sus señas particulares se mencionan lunares en el rostro y cuello en forma de puntos.
TE PUEDE INTERESAR: Torreón al 100 por ciento de ocupación hotelera por cinco eventos nacionales
Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, botas color caqui y una playera azul cielo. Estos datos fueron proporcionados por la Comisión de Búsqueda, que mantiene activa la difusión del caso en sus redes sociales con el propósito de ampliar el alcance de la información y lograr su localización.
Las autoridades exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier dato que pueda contribuir a ubicar al joven, garantizando la confidencialidad de la información proporcionada. Para ello se encuentran disponibles los números 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, así como los canales oficiales de contacto en redes sociales: Facebook (Comisión BE Coahuila), Instagram (@comisiondebusqueda) y X (@cbecoahuila).
La dependencia mantiene coordinación con corporaciones de seguridad y organizaciones civiles para fortalecer las labores de búsqueda y atender cualquier indicio relacionado con la desaparición de Jimmy González Tristán.
Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser determinante. Las autoridades reiteran el llamado a la solidaridad de la población de Torreón y municipios aledaños para colaborar en su localización.