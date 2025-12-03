Torreón presenta agenda festiva de Villamagia durante todo diciembre

Torreón
/ 3 diciembre 2025
    Torreón presenta agenda festiva de Villamagia durante todo diciembre
    Niñas y niños disfrutan las actividades navideñas durante el inicio de Villamagia 2025 en Plaza Mayor. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El IMCE coordina conciertos, obras, talleres y actividades infantiles que se ofrecerán de jueves a domingo

TORREÓN, COAH.- La explanada de Plaza Mayor se llenará de música, arte y diversión durante todo diciembre con la programación especial de Villamagia Coahuila 2025, un espacio festivo impulsado por la Administración Municipal que ofrecerá espectáculos navideños para toda la familia.

Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), informó que este año se preparó una agenda amplificada de presentaciones musicales, obras de teatro, talleres y actividades recreativas en coordinación con dependencias municipales, universidades y centros culturales.

$!El municipio alista más de 15 actividades culturales de acceso libre.
El municipio alista más de 15 actividades culturales de acceso libre. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Las actividades se desarrollarán de jueves a domingo desde el 4 de diciembre y continuarán hasta enero, fecha en que concluirá Villamagia.

El jueves 4 de diciembre se dará inicio con la presentación Dulce Navidad, a cargo de integrantes del Centro Comunitario del DIF, a las 18:30 horas. Más tarde, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila presentarán la obra Martina y los hombres pájaros, bajo la dirección de Laura Borrego. Además, habrá un Taller de Pintura a partir de las 19:00 horas y, a las 20:00, el Concierto Navideño de Luiss Molo.

Para el viernes 5 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, se realizarán un Taller de Lectura y actividades lúdicas bajo el tema Carta a Santa Claus. En ese mismo horario, el público podrá disfrutar de la Banda del Desierto Lobos IBERO y del dueto musical integrado por Mariel y Dannae.

El sábado 6 de diciembre abrirá con un Taller de Pintura Infantil a las 19:00 horas, mientras que a las 19:30 la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT) ofrecerá un concierto con repertorio navideño.

Finalmente, el domingo 7 de diciembre se llevará a cabo un Taller de Lectura y cuentos navideños con Teatrino IMCE, seguido de la obra Los Guardianes de la Navidad, adaptación de Claudia Monárrez, y la participación de la Orquesta de Cuerdas del Centro Cultural José R. Mijares.

Méndez Vigatá destacó que esta oferta cultural forma parte del ambiente navideño que impulsa la administración municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer los espacios de convivencia para las familias de Torreón.

