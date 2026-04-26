Torreón: promueven cuidado ambiental desde el hogar en ejido El Perú

Durante la jornada, la directora del IMM, Amira Darwich García, destacó la importancia de fomentar desde el hogar el respeto por el entorno. “Fomentar en nuestras niñas, niños y familias el respeto por nuestro entorno es clave para construir comunidades más conscientes y responsables. Desde el hogar se generan cambios que impactan positivamente en el medio ambiente y en la calidad de vida de todas y todos”, expresó.

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Madre Tierra, conmemorado el 22 de abril, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) participó en la brigada “Aprendo y cuido más”, realizada en la Escuela Primaria Presidente Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en el ejido El Perú.

Como parte de su participación, el Instituto impartió una plática dirigida a madres y padres de familia bajo el tema “La importancia del cuidado del entorno familiar y su relación con el medio ambiente”, en la que se resaltó el papel fundamental de la familia en la formación de hábitos responsables y sostenibles.

El evento se desarrolló en un ambiente de participación activa y aprendizaje significativo, fortaleciendo la vinculación entre autoridades, comunidad educativa y familias, quienes refrendaron su compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Esta actividad forma parte de los programas impulsados por la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, orientados a fortalecer el tejido social y promover el desarrollo integral de la niñez y sus familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso de impulsar iniciativas que generen conciencia, promuevan la participación ciudadana y contribuyan al bienestar comunitario.