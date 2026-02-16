Torreón: promueven empoderamiento femenino con brigadas educativas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia contra la mujer y ampliar la red de apoyo en la ciudad, la Administración Municipal mantiene en operación el programa “La Brigada Educativa”, una estrategia que acerca información, capacitación y acompañamiento profesional a distintas comunidades.

La iniciativa es encabezada por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente Torreón y la Coordinación de Servicios Educativos Región Laguna.

La titular del IMM, Amira Darwich García, informó que, con el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, las brigadas se realizan de manera constante y organizada, a fin de que los recursos y programas del Instituto lleguen a quienes más lo necesitan.

Cada miércoles, personal del Instituto visita diferentes sectores del municipio para impartir pláticas, distribuir material informativo y ofrecer capacitación dirigida a mujeres, jóvenes y ciudadanía en general.

El objetivo es que conozcan sus derechos, identifiquen señales de riesgo y sepan cómo actuar de manera segura y responsable ante situaciones de violencia.

Durante las jornadas se expone un modelo real de actuación basado en el Protocolo de Atención del IMM, el cual contempla orientación legal, acompañamiento psicológico y seguimiento puntual a los casos, garantizando una atención inmediata e integral.

Darwich García destacó que la red de apoyo que se consolida con estas acciones conecta a la población con los servicios del Instituto, corporaciones de seguridad, autoridades municipales y organismos de derechos humanos, lo que permite brindar respaldo integral en contextos de riesgo.

Además de atender casos, el programa busca prevenir la violencia mediante la promoción de la cultura de la denuncia, la corresponsabilidad social y el empoderamiento de mujeres y jóvenes en la ciudad.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 871 500 7419 o consultar la página oficial de Facebook del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón.