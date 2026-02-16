Torreón: promueven empoderamiento femenino con brigadas educativas

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 16 febrero 2026
    Torreón: promueven empoderamiento femenino con brigadas educativas
    Personal del IMM imparte pláticas y orientación durante una jornada de “La Brigada Educativa” en colonias de Torreón. CORTESÍA

A través de ‘La Brigada Educativa’, el IMM acerca información, capacitación y acompañamiento profesional a diversas comunidades

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia contra la mujer y ampliar la red de apoyo en la ciudad, la Administración Municipal mantiene en operación el programa “La Brigada Educativa”, una estrategia que acerca información, capacitación y acompañamiento profesional a distintas comunidades.

La iniciativa es encabezada por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente Torreón y la Coordinación de Servicios Educativos Región Laguna.

TE PUEDE INTERESAR: Citan otra vez a líder de plantón de AHMSA; ahora como testigo

La titular del IMM, Amira Darwich García, informó que, con el respaldo del alcalde Román Alberto Cepeda González, las brigadas se realizan de manera constante y organizada, a fin de que los recursos y programas del Instituto lleguen a quienes más lo necesitan.

Cada miércoles, personal del Instituto visita diferentes sectores del municipio para impartir pláticas, distribuir material informativo y ofrecer capacitación dirigida a mujeres, jóvenes y ciudadanía en general.

El objetivo es que conozcan sus derechos, identifiquen señales de riesgo y sepan cómo actuar de manera segura y responsable ante situaciones de violencia.

Durante las jornadas se expone un modelo real de actuación basado en el Protocolo de Atención del IMM, el cual contempla orientación legal, acompañamiento psicológico y seguimiento puntual a los casos, garantizando una atención inmediata e integral.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Afirme busca reconocimiento como acreedor privilegiado en AHMSA

Darwich García destacó que la red de apoyo que se consolida con estas acciones conecta a la población con los servicios del Instituto, corporaciones de seguridad, autoridades municipales y organismos de derechos humanos, lo que permite brindar respaldo integral en contextos de riesgo.

Además de atender casos, el programa busca prevenir la violencia mediante la promoción de la cultura de la denuncia, la corresponsabilidad social y el empoderamiento de mujeres y jóvenes en la ciudad.

Para mayor información, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 871 500 7419 o consultar la página oficial de Facebook del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Mujeres
Violencia

Localizaciones


Torreón

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Aunque me licencié en Lengua y Literatura Española por la Normal Superior, y viví breves periodos en el campo educativo, la vida me llevó al periodismo, donde a lo largo de 26 años, todos en VANGUARDIA, recorrí casi todas las áreas y casi todos los puestos. Tengo particular interés en la política sin políticos, los comics, el cine, de preferencia el western, el futbol y las historias que nos hagan entender lo que somos. Fui editor fundador de El Guardián, editor en jefe de Extremo y actualmente editor de Mi Ciudad. ¿Algo que no me guste?, recargar en otros la culpa por lo que me falta.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marx Arriaga, un ególatra obsesivo

Marx Arriaga, un ególatra obsesivo
true

De carpas y carperas
Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después
La lista oficial de números premiados del sorteo especial 309 confirmó que una de las series del premio mayor fue vendida en Coahuila.

Premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a caer en Coahuila; ahora en Acuña
Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial.

Llega misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX
Saltillo Soccer remontó tras el empate de la visita en el segundo tiempo.

Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División
Instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Paso durante la restricción de vuelos de 10 días, una medida extraordinaria que el administrador de la FAA tomó para evitar posibles “víctimas mortales”.

Dentro de la debacle que llevó al cierre del espacio aéreo de El Paso
Una calle concurrida en Yaundé, la capital de Camerún, ciudad a la que fueron enviados nueve migrantes bajo un acuerdo de deportación secreto.

EU deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales